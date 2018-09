De siste ti årene har det blitt utbetalt én milliard kroner i erstatning etter naturskader i Hordaland. Med små grep kan du sikre eiendommen din mot vannskader.

Vestlandet har tilbakelagt en uke med storm og store nedbørsmengder.

Etter høljeregnet i går har Tryg Forsikring fått innrapportert rundt 50 skader.

Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring, trekker frem at Hordaland er det fylket i landet som har flest naturskader etter Møre og Romsdal de siste 10 årene.

– Det har blitt utbetalt én milliard i Hordaland som følge av naturskader. Det er et dyrt fylke å bo i, naturskademessig sett, sier Irgens.

Gjensidige har også mottatt 250 skader etter stormene i Sør-Norge denne uka. Det meste er bygningsskader, men også minst 70 båtskader og flere bilskader.

– Det meste er stormskader, men det er også flere titalls vannskader som følge av styrtregnet, skriver kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige i en pressemelding.

Det er flest skader i Hordaland og Rogaland, og Rysstad skriver videre at «denne uka er nok en påminnelse om at samfunnet bør øke beredskapen mot flom og kraftig nedbør».

Slik beskytter du deg mot vannet

Ifølge Irgens i Tryg Forsikring er det i hovedsak to ting som forårsaker store vannskader.

– Det første er regnvann som tar nye veier og som gjør skade. Da må man sørge for at taket er i orden og at takrenner er renset slik at vannet kan renne fritt ned fra huset, sier Irgens.

Samtidig må man sørge for at utvendige kummer, rister og avløp er renset slik at vannet kan renne bort fra eiendommen.

Bjørn Erik Larsen (arkiv)

– Det var et voldsomt hagl og nedbør i går. Da var det mange som slet. Det er en god målestokk på hvor god drenering man har. Se hvor mye som blir liggende, sier kommunikasjonssjefen.

Det andre er bekker og små elver som begynner å gå over breddene.

– Man må sørge for at bekkene ikke vokser seg store på grunn av kvister som sperrer for vannet. Vann må ledes vekk. Hvis du får vann inn i kjelleren så må du bære bort det du kan av verdisaker og eiendeler. Det er også viktig å starte opprydningsarbeidet tidlig. Du bør dokumentere det som er ødelagt, og beskrive skadene. Ofte holder det med bare bilder for å få utbetalt erstatning, sier Irgens.

Bergen kommunes fire tips

Nå har også Bergen kommune laget en liste med råd for hvordan du kan unngå vannskader i høstværet:

Rens stikkrenner og sluker for at vannet skal renne unna. Vær også oppmerksom på flate tak.

Regnvannet kan ta med seg gjenstander som bidrar til å tette avløpssystemet. Derfor er det viktig å rydde bort ting, skrot og kvister fra hagen som lett kan blir tatt av vannmassene.

Sørg for at avløp og kummer ikke blir demmet opp. Vannet må få fritt leide inn i avløpskummene.

Vannet tar alltid letteste vei. Om du har problemer med vann i kjelleren eller på uønskede steder, må du derfor gå gjennom hagen eller området rundt huset og lede vannet "rett" vei – uten å lage problem for naboen. Litt arbeid, men vel verdt innsatsen!

Høstbyger

Mens vestlendinger har tilbakelagt en periode med storm, hagl og mye nedbør, forteller meteorolog Tone Christin Thaule at Bergen nå går inn i en rolig væruke.

– I dag er det egentlig bare bygevær, og det samme er det lørdag, søndag og mandag. Det er vanlig for årstiden. Tirsdag og onsdag i neste uke er det mulighet for litt mer nedbør. Foreløpig ser det ikke ut til å bli veldig mye nedbør. Kanskje er det onsdagen i neste uke som skiller seg ut, sier Thaule.

Odd E. NERBØ (arkiv)

Bergen kommune opplyser om at det ikke har kommet noen husskader foreløpig.

– Men bymiljøetaten har rykket ut til mange tette rister. Det har også vært mye å gjøre når det har vært storm, men nå går det greit. En del veier har blitt stengt på grunn av vann, sier Inger Strømme i Bergen kommunes vaktsentral.