Torsdag fortsetter letingen etter 50-åringen med både fridykkere og båter. Samtidig har politiet søkt om inntil 150.000 kroner til miniubåt og mer strandsøk.

Den savnede franskmannen (50) ble slått over bord av seilbommen søndag ettermiddag. Han var på tur med samboeren da ulykken skjedde nord for Litlesotra.

En omfattende redningsaksjon ble satt i gang i området mellom Askøy og Sotra. Men klokken 22 mandag ble aksjonen avsluttet.

Fra da av dreide saken seg om å finne en antatt omkommet person. Alle offentlige ressurser, som politiet og Redningsselskapet, ble trukket tilbake.

Imponert

Men søket stoppet på ingen måte opp. Familie, venner og seilerkolleger av franskmannen har fortsatt letearbeidet, som nå foregår med RAN Seilforenings lokaler øst på Sotra som base. Det var denne foreningen savnede var tilknyttet.

Askøyværing, søkeleder og koordinator Richard Træet, som har erfaring fra leteaksjoner, forteller torsdag at han har vært involvert i over 60 timer med aktivt søk.

– Jeg stiller fordi jeg ble spurt og i egenskap av å være kjentmann i farvannene her. Men det er de frivillige som skal ha skrytet. De er så lett å samarbeide med at det går av seg selv, sier Træet, som selv ikke kjenner den savnede.

Søkelederen er imponert og rørt over oppslutningen om den frivillige letingen. Torsdag formiddag sto han på kaien ved seilforeningen for å se fem fridykkere vel av gårde. De skal søke i området mellom Hauglandsosen og Anglavika.

– Det blir satt inn én båt per fridykker, pluss en kommandobåt og en dykkerleder i egen båt. Det er også snakk om at flere fridykkere skal komme utover dagen. I tillegg er mange andre ute med båt også i dag, sier søkelederen.

– Veldig sammensveiset

Træet forteller at han flere ganger om snakker med den savnede franskmannens pårørende – blant andre hans samboer, som var med i båten og ble vitne til ulykken.

– De er evig takknemlige og rørt over det vi gjør. Selv har jeg aldri vært i nærheten av å se en slik oppslutning om en frivillig leteaksjon. Miljøet er veldig sammensveiset, og savnede var en høyt respektert og godt kjent mann i foreningen, sier Træet.

Han trekker også frem lokalt næringsliv, som har bidratt med sponsing av mat og drikke.

– Verdsetter

Savnetsaken er fortsatt politiets ansvar. Lensmann Torgils Lutro poengterer likevel at politiet ikke har noe med det sivile søket å gjøre.

– Vi verdsetter selvsagt det frivillige initiativet. Vi samarbeider med dem og utveksler informasjon. Dialogen er god, sier Lutro, sjef for Sotra, Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt.

Bjørn-Erik Knudsen i RAN Seilforening sier det fortsatt er stort engasjement. Onsdag var 24 personer fra flere ulike seilforeninger ute for å lete – i et utvidet søk som også gikk mot Askøybroen og Flesland.

– I dag vil jeg tippe at det er 20–30 båter ute. Folk fra hele Sotra tar kontakt med oss. Vi oppfordrer dem til å lete der de er. Ikke alle trenger å komme til seilforeningen, sier Knudsen.

Bedt om penger

Fredag skal politiet og representanter for de frivillige møtes hos politiet på Askøy for å utveksle informasjon. Etter møtet skal politiet lage en plan for arbeidet fremover.

Lensmann Lutro sier de nå har søkt Sør-Vest politidistrikt om penger til mer innsats i regi av politiet. Sør-Vest politidistrikt har koordineringsansvar for, og tildeler penger til, søk etter antatt omkomne personer på Vestlandet.

– Vi har søkt om inntil 150.000 kroner, bekrefter Lutro overfor BT.

Lensmannen sier det kan bli aktuelt å bruke pengene til å rekvirere en miniubåt. Hvis pengene kommer, kan de også bli brukt til nye strandsøk.

– Strandsøk og bruk av miniubåt vil eventuelt skje tidlig i neste uke. Dette er også noe av det vi skal diskutere på møtet fredag.