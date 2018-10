Må trolig kutte fergeavganger for å betale miljøkrav

KAN MISTE TILBUD: Helga Irene Pettersen (43) og datteren Kristine (14) tar fergen til Tysnes flere ganger i måneden. For dem er overfarten fra Halhjem en viktig hovedvei. – Et kutt vil ha mye å si for oss. Det er tragisk hvis den siste fergen går tidlig, for det er langt å kjøre rundt, sa Pettersen til BT i august. FOTO: RUNE SÆVIG