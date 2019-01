Flere fergeavganger mellom Halhjem og Sandvikvåg innstilles søndag kveld. Her er avgangene som faktisk går.

Det dårlige været skaper nye problemer for selskapet Torghatten Nord på strekningen mellom Halhjem og Sandvikvåg.

Flere av avgangene blir kansellerte. Her er de avgangene som faktisk går:

Fra Halhjem: 18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 23.05

Fra Sandvikvåg: 18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 23.04

Torkild Torkildsen, som er direktør i Torghatten, bekrefter problemene.

– Vi har kansellert en del på grunn av vær nå, ja.

Alice Bratshaug

Dårlig vær

Søndag ettermiddag er det faktisk ruskevær med mye vind på strekningen. Gjennom uken har Torghatten Nord fått mye kritikk for å kansellere flere avganger på grunn av dårlig vær, selv når det ikke har vært noe spesielt dårlig vær å melde.

Torghatten Nord tok over driftsansvaret for fergesambandet fra Fjord1 ved nyttår, og har hatt problemer med fergene de har brukt på strekninger.

I kontrakten deres har de bestemmelser om bøter ved kanselleringer.

– Men kanselleringer som skyldes været er ikke gjenstand for bøter, sa direktør Torkild Torkildsen i rederiet til BT tirsdag.

Får bøter

Den uttalelsen fikk en kontant reaksjon fra Statens vegvesen, som mente selskapet ikke kunne bruke været som grunn for å slippe unna bøter.

– Det må være ekstremvær, og det var det ikke tirsdag, sa Anders Sæternes, fagkoordinator for ferger i Statens vegvesen til BT.

Søndag ettermiddag har veivesenet fått oversendt oversikt over hvilke avganger som går. De har imidlertid ikke fått beskjed om hvor mange kanselleringer det er snakk om. BT har heller ikke fått denne oversikten foreløpig.

På veikontoret konstaterer de at det er flere kanselleringer, men de har ikke fått tilbakemeldinger om køproblematikk foreløpig.

I Facebook-gruppen «Fergefart i Hordaland» meldes det at det er flest biler på Sandvikvåg-siden søndag kveld.

- «Fanafjord» og «Bergensfjord» får bilene med fra Halhjem, melder Erik Ask ved 18-tiden.

Vinden skapte også trøbbel for danskebåten da den skulle dra fra Bergen tidligere i dag. Etter to timer og flere forsøk, måtte fergen ha hjelp av slepebåt for å komme seg av sted.