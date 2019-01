Etter ulykken i barnehagen på Paradis, sjekker andre barnehager rutinene sine. Hele barnehagesektoren er preget av ulykken, forteller barnehageledere.

Torsdag ble en ettåring i Akasia Paradis barnehage kritisk skadet da han kom seg ut av barnevognen og ble hengende fast.

På grunn av ulykken har Akasia bestemt seg for å ha «sovevakter», der en av de ansatte skal ha fast tilsyn med barna som sover, inne eller ute.

Alice Bratshaug

Det er ingen faste regler for vakt når barna sover, men nå vil flere barnehager gå gjennom rutinene sine.

Sjekker rutinene

– Denne ulykken har gjort noe med hele barnehagesektoren. Den verste frykten vi har, er at det skal skje noe med barna. Vi føler med barnet og familien, og de ansatte i barnehagen som er rammet, sier daglig leder i Kidsa-kjeden, Inger Marie Guddal Einan.

I Kidsa er det ulike soveordninger i de 28 barnehagene i og rundt Bergen.

– Hos oss er det lokale rutiner. De formes ut fra om barna sover inne, ute eller under skur. Men vi har alltid vakt rundt sovesituasjonen. Det er vanlig at en voksen sitter i døråpningen eller går frem og tilbake ved vognene og sjekker.

EIRIK BREKKE

Einan understreker at man ennå ikke vet nøyaktig hva som skjedde da ettåringen ble skadet.

I kjølvannet av ulykken har ledelsen bedt alle Kidsa-barnehager om å gå gjennom rutinene på nytt.

– Så vil vi analysere og se om rutinene er tilstrekkelige. Når vi vet mer om hva som skjedde på Paradis, vil vi ut fra det vurdere om vi skal lage én rutine for alle barnehagene.

Tas på største alvor

Også i Kanvas-kjeden, som har åtte barnehager i bergensområdet, tilpasses tilsynet etter hvor barna sover.

– Noen sover på madrass eller i seng i en sovesal, andre ute i vogn. Det er vanskelig å ha en fast regel, men på generelt grunnlag kan jeg si at alle barn overvåkes jevnlig når de sover. Voksnes tilstedeværelse er det aller viktigste for å unngå ulykker, sier daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann.

Han tror alle i barnehagen som er rammet tar dette på største alvor, og forteller at det gjør vondt for alle i barnehagesektoren å lese om ulykken.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Sjekk utstyret selv

– Dessverre er dette en kraftig påminnelse for alle om at ulykker kan skje. Vi har delt en sak om ulykken med våre barnehager, og oppfordrer alle til å tenke nøye etter om de er gode på overvåking i sovesituasjonen.

I tillegg til å sjekke barna mens de sover, oppfordrer Ullmann alle ansatte til å sjekke utstyret barna bruker.

– Utstyr i vogner kommer fra hjemmet, da er det viktig for ansatte å ta en kontrollsjekk. Alle bør sjekke utstyret selv, hver gang det brukes, sier han.

Flere som sover

Cirka 30 prosent av barnehagene i Bergen er kommunale.

Barnehagesjef Marianne Boge forteller at den enkelte barnehage lager egne planer for tilsyn basert på en risikovurdering.

– Etter en slik hendelse er det naturlig å gå gjennom systemet og se at alt er så bra som det kan være. Vi vil nå gå gjennom rutinene med styrerne, sier hun.

Boge påpeker at det er flere små barn i barnehagene nå og dermed flere som sover. De fleste nye barnehager har soveskur der barna ligger i vogn.

Studentbarn i sovesal

I studentbarnehagene til Sammen sover de fleste barna i sovesaler, forteller kommunikasjonssjef Marita Monsen.

– Da ligger de i senger og overvåkes av sovevakter eller babycall. Der barna sover ute, har de tilsyn hele tiden fordi vi har vurdert at det er større risiko når barn sover i vogn, sier hun.

Også Monsen forteller at ansatte i de åtte Sammen-barnehagene i Bergen er preget av ulykken.

– Rutinene rundt søvnsituasjonen blir tema på vårt ledermøte onsdag, sier Monsen.

Ikke registrert avvik

BT fikk i går oversendt referatet fra foreldremøte som ble avholdt i Akasia Paradis barnehage søndag.

Der går det frem at ledelsen takket for all «den støtten og omtanken som foreldrene har vist de ansatte i denne vanskelige situasjonen», mens barnehagesjef i Akasia, Edle Damm, uttrykte at de var utrolig lei seg for det som hadde skjedd, og at tankene deres først og fremst er «hos barnet som er rammet, hos foreldrene og resten av familien».

I referatet fremgår det også at barnehagen «så langt ikke har registrert avvik fra rutinene», men at de vil gå gjennom dem på nytt når alle detaljer rundt ulykken er kjent.

Tilstanden til den ett år gamle gutten var fortsatt kritisk da BT var i kontakt med politiet mandag ettermiddag.