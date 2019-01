Lekket sensitiv informasjon, melder NRK.

Helge André Njåstad trekker seg fra alle tillitsverv etter å ha delt sensitive opplysninger, skriver NRK.

Austevollingen trekker seg som finanspolitisk talsperson, parlamentarisk nestleder og sentralstyremedlem i partiet.

Det skjer som følge av at Njåstad i sin tid som leder for Frps organisasjonsutvalg skal ha delt sensitiv informasjon med en partikollega.

Frps stortingsgruppe har valgt Sivert Bjørnstad som ny finanspolitisk talsmann, melder NTB.

Fakta: Dette er Helge André Njåstad 38 år, fra Austevoll

Medlem av Austevoll kommunestyre siden 1999, da han var 19 år.

Ordfører fra 2003 til 2013.

Medlem av Hordaland fylkesting 2003–2013.

Stortingsrepresentant fra 2013. De første fire årene som leder for Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

Fra 2017 nestleder i finanskomiteen og nestleder i Frps stortingsgruppe.

Har også sittet i sentralstyret i Noregs Mållag (2007–8) og ledet Frps kommunalpolitiske utvalg.

– Jeg gjorde noe fryktelig dumt, og når det har blitt kjent for flere, så velger jeg å legge meg flat overfor partiet. Jeg synes det er rett å beklage overfor alle involverte om det som har skjedd, sier Njåstad til NRK.

Han sier også at han ønsker å tilbringe mer tid med sin ti år gamle sønn.

Jensen: - Tillitsbrudd

Frp-leder Siv Jensen sier i en skriftlig redegjørelse at Njåstad har begått et tillitsbrudd.

«Jeg har understreket at dette er svært alvorlig og at dette måtte få konsekvenser, og mener det er klokt av Njåstad å trekke seg», skriver hun.

Ifølge VG skal personen Njåstad delte informasjon med være et medlem av Frp, men ikke sitte sentralt i partiet.

– Hun går ikke videre med de dokumentene, men det er en fryktelig klønete ting av meg å gjøre, sier Njåstad til VG.

Den tidligere Austevoll-ordføreren ble valgt inn på Stortinget i 2013, og hadde opparbeidet seg en viktig posisjon i Fremskrittspartiet, blant annet som finanspolitisk talsmann.

Fikk kritikk

Han har den siste tiden også fått kritikk for reiseregninger der han blandet private gjøremål med reiser som politiker. Njåstad nevner ikke den saken som begrunnelse for at han nå trekker seg fra sine sentrale verv.

Som leder i organisasjonsutvalget satt Njåstad sentralt i Frps behandling av metoo-varsler. Han fikk kritikk fra FpU-ere for å ha tatt for lett på en konkret sak, der en tillitsvalgt i ungdomspartiet kun fikk en advarsel etter flere varsler om at mannen hadde bedrevet seksuell trakassering.

– Varslere føler seg forbigått og ignorert, og til tross for overveldende bevis velger Njåstad å snu det andre kinnet til, sa Frp-politiker Mats Ramo.