«FÅ NED»: – Mitt ærend er å få ned tallet på ulykker. Her må alle bidra, og ett bidrag kan være å sykle litt roligere, sier Atle Olav Heradstveit, leder for trafikkseksjonen i sentrumspolitiet. Her står han i krysset Nattlandsveien-Kolstien, der det var en alvorlig sykkelulykke for to uker siden. FOTO: Jannica Luoto