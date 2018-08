Etter en lang tørkeperiode er endelig laksen på vei tilbake i elvene. Her kan du se laksen svømme til Vosso.

Sesongen 2018 har vært en frustrerende affære for laksefiskere.

Den varme og tørre sommeren gjorde at elvene tørket ut, og laksen har holdt seg i fjordene istedenfor å svømme inn i elvene.

Men etter en hel sesong uten fisk, rykker det endelig i snøret igjen. I hvert fall for noen.

Har begynt å flytte på seg

Hver høst forflytter laksen seg fra fjordene og inn til elvene for å gyte.

Normalt starter denne gytevandringen om sommeren, men i år er laksen sent ute.

Nå er det heldigvis mye som tyder på at laksen er på vei.

Rapporter sendt til Knut Wiik Vollset, forsker ved Uni Research Miljø, viser at den trege laksen er å finne i elvene igjen.

– Nå ser vi at vannføringen i elvene går opp og at temperaturen i sjøen og vannet går ned. Dette er en gladnyhet for laksefiskere, sier Vollset.

Uni Research

Svømmer 500 kilometer i fjorden

I år publiserte Uni Research Miljø en artikkel, i samarbeid med doktorgradsstudent Shad Mahlum, som forteller hvordan en voksen laks oppfører seg i fjordene før den går inn mot elven.

Laksens ferd kan du se på GIFen ovenfor.

Her har de fulgt en laks fra den ble merket med små sendere i Osterfjorden, nord for Bergen, og frem til den svømte opp i elven i Vosso.

Studiet viser at laksen i snitt oppholder seg 30 dager i fjorden og svømmer nesten 500 kilometer før den vandrer opp i elven.

– Det er altså ikke unormalt at laksen bruker relativt lang tid i fjordene, men det er viktig at elvene har nok vann slik at laksen kan komme seg opp til gyteplassene. Det ser det heldigvis ut som de får nå, sier Vollset.

– Årets sesong har vært en katastrofe

I lakseelven Bolstadelva, som ligger i enden av Vosso, har det vært vanskelig å få laks på kroken i år.

– Denne sesongen har vært en katastrofe. Så langt er det bare blitt fanget tolv laks her, sier Melis Johannes Van Schaik, daglig leder for Bolstadelva i Vosso.

Bård Bøe

Etter regnfallet i forrige uke, opplever Van Schaik at lakseaktiviteten i Bolstadelva endelig har begynt å øke.

– Begynt å hoppe

– Det er mer liv i elven, og fisken har begynt å hoppe. Lørdag får elven besøk av noen ungdommer som skal prøve fiskelykken. Det blir spennende å se om de får napp, sier Van Schaik.

Steinar Strand Hansen sitter i styret for Lonevåg sportsfiskerlag, og deler Van Schaiks erfaringer.

Han forteller at etter regnfallet i forrige uke fikk de for første gang oppleve å se laks i Loneelva i årets sesong, men at fisken er mindre aktiv og biter sjelden på kroken.

Doblet antall laks på en uke

Også i Etnefjorden har vannføringen vært urovekkende lav og temperaturen høy.

På en solskinnsdag ble det målt 24 grader i overflaten av fjorden. Laksen trives derimot i vann som er mellom 12 til 13 grader.

I Etneelva er det montert en fiskefelle, som blant annet brukes til å måle og veie laksen, samt ta prøver av den.

Per Tommy Fjeldheim, daglig leder for fiskefellen, begynner å bli optimistisk.

– Totalt i hele sesongen har vi hatt 600 laks innom laksefellen. Dette antallet har i løpet av en uke økt til 1143 laks, sier han.

Tor Høvik

Fiskesesongen har endelig startet

Fiskere har den siste uken meldt om laksefangst i både Storelva i Arna og Loneelva på Osterøy.

– I går fikk vi skikkelig med regn, og da ble det fisket fem smålaks opptil tre kilo i elven. Jeg fikk selv en laks sent i går kveld, forteller Hansen.

På spørsmål om fiskesesongen endelig har startet, er Hansen håpefull i sitt svar.

– Absolutt, det tror jeg. Det er mye fisk som venter i Osterfjorden på å bevege seg opp i elvene i løpet av kort tid. Det bør være gode fiskemuligheter fremover, både her og i Arna, sier han.