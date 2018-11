Første halvdel av november har vært den varmeste i Bergen på minst 157 år. Nå venter en uke med kaldt vær og sol.

I perioden 1.-15. november i år har den gjennomsnittlige middeltemperaturen vært på 10,1 grader. Det er det mildeste som noensinne er målt for første halvdel av november.

I samme periode i fjor var gjennomsnittstemperaturen 6,1 grader.

Like varmt som en normal mai

De siste 30 årene har middeltemperaturen i mai i gjennomsnitt vært 10,4 grader. Altså bare 0,3 grader varmere enn så langt i november. Ser du på temperaturen i mai de siste 150 årene, var den på 9,8 grader.

Vi har og hatt flere starter på juni som har vært kjøligere enn årets første halvdel av november. Eksempelvis var det i 1991 9,8 grader i første halvdel av juni.

Går vi hundre år tilbake i tid, til 1919, finner vi den kaldeste perioden med en middeltemperatur på −0,5 grader i første halvdel av november. Det er 10,6 grader kaldere enn i år.

Klarvær og kaldt til langt ut i neste uke

Meteorolog Lillian Bergheim ved StormGeo melder at det kan komme litt regn i kveld, men så kan vi vente oss godvær.

– Det blir mye fint vær fra i morgen og til langt ut i neste uke. Det blir lite vind og mye sol, men det er muligheter for lokal morgentåke, sier Bergheim.

Det er også ventet kaldere vær.

– Temperaturen vil synke gradvis, og det kan bli minusgrader mandag morgen, sier Bergeheim.

Kombinasjonen kaldt vær og lite vind kan bety moderat luftforurensning til helgen og høy luftforurensning mandag og tirsdag.

Trolig ingen novemberrekord

Den kalde perioden vi har i vente kan bety at vi ikke får noen varmerekord for hele november. Skal det bli ny rekord må gjennomsnittstemperaturen være over 6,1 grader i siste halvdel av måneden.

– Værmeldingene tyder på at vi får et snitt på 2–3 grader i andre halvdel. Det betyr at det mest sannsynlig ikke blir ny varmerekord for hele november, sier værentusiasten Robert Næss.

Robert Næss er værmannen som ikke er meteorolog. Han har hatt det travelt med å melde inn rekorder til BT i høst.

– Det har vært mye mer svingninger enn normalt i høst. Sånn sett ser det ut til at november følger denne trenden. Med rekordvarme i starten og meldinger om kaldt vær i andre halvdel, sier Næss.