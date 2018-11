Syv menn og en kvinne var om bord i den over 100 år gamle flytedokken som gikk rundt og sank ved Ågotnes mandag formiddag.

– Det var våre mest erfarne folk som var på dokken da det gikk galt. Vi hadde også en kvinnelig lærling om bord. Hun skulle ta bilder og dokumentere den første dokkingen etter flyttingen fra Laksevåg, sier konsernsjef Kurt Rune Andreassen ved CCB på Ågotnes.

– Dokkmaster gjorde alt han kunne

Bildene som lærlingen har tatt, vil ikke bli gjort tilgjengelig for pressen i denne omgang.

– Dette er materiale som politiet vil ha til sin etterforskning og som vi vil bruke i vår egen granskning.

Mannen som havnet i sjøen var, ifølge Andreassen, en representant for en av leverandørene.

– Dokkmasteren var den som ledet operasjonen. Han er den som kjenner dokken best, og var med over til oss da vi overtok fartøyet fra Bergen Group. Dokkmasteren var den siste som gikk fra borde da dokken gikk til bunns. Han gjorde alt han kunne for å forhindre det som skjedde, men måtte til slutt gi opp, sier Andreassen.

Egen granskingsgruppe

De fleste av mannskapet på dokken hadde oppgaver utendørs.

– Oppgavene besto i å feste tamper og sørge for gode fortøyninger på Norwegian Gannet som skulle dokksettes. I tillegg var det folk inne på broen som jobbet med å fylle tanker og operere dokken, sier Andreassen.

Tirsdag morgen sitter han i et ledermøte når BT får han i tale.

– Jeg kan ikke gå nærmere inn på hendelsesforløpet. Det blir politiets oppgave å finne ut av hva som har skjedd, men vi har også selv nå besluttet å sette ned en granskningsgruppe som skal avdekke årsaken til at dette kunne skje.

Geir Martin Strande

Dokkulykker i Russland og Danmark

Granskingsgruppen vil blant annet sette seg grundig inn i hva som skjedde da Russlands eneste hangarskip, «Admiral Kuznetsov», fikk skader da en flytedokk sank i Murmansk 30. oktober i år. En person ble meldt savnet etter ulykken, fire ble skadd.

– Vi må også sette oss inn i hva som skjedde da en flytedokk kantret ved et skipsverft i Hirtshals i midten av august, sier Andreassen.

Fiskebåten «Hardhaus» fra Austevoll var inne i dokken da hendelsen fant sted. Ifølge avisen Nordjyske var det ingen personer om bord i den 82 meter lange flytedokken.

– Kanskje erfaringene fra de nevnte ulykkene kan hjelpe oss med å finne noen svar. I dag er forsikringsselskapet vårt på plass her på Ågotnes. De skal ned med en ROV (undervannsfartøy) for å sjekke dokkens tilstand, sier Andreassen.

Jan M. Lillebø (arkiv)

Gikk ut over nattesøvnen

Det var mandag like før klokken 11.30 alarmen gikk på Ågotnes. Den gamle flytedokken som i sin tid lå på Laksevåg sank da den skulle ta inn et fiskefartøy for mindre vedlikehold.

Dagen derpå er konsernsjefen tydelig på at hendelsen mandag formiddag har satt spor.

– Selv om de åtte som var involvert på dokken sier at det går rimelig bra, så vet vi at folk kan få ettervirkninger. Ingen er tatt ut av arbeid eller sykmeldt etter gårsdagens episode, sier Andreassen.

Konsernsjefen har selv brukt mye tid på å reflektere over det som skjedde.

– Det er klart det har vært mange tanker. Nattesøvnen var ikke helt god. Det som skjedde var veldig trist, men nå ser vi fremover. Vi ønsker å få hevet dokken igjen og få den i bruk slik planen var.

– Hadde tro på prosjektet

På spørsmål om han i ettertid mener at kjøpet av den gamle dokken var en feilinvestering, sier han:

– Nei, vi har hele tiden ment at dette var et riktig kjøp, og at vi ønsket å få til ny virksomhet her på Ågotnes. Vi hadde sånn tro på dette prosjektet. Da var det synd at det skulle ende med havari for dokken.