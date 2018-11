Høyres ordførerkandidat trodde først hunden bare skulle hilse på. Så gikk den til angrep.

Torsdag var første dagen Hilde Onarheim varoppe og gikk, etter at hun ble hasteinnlagt på Haukeland sykehus.

Høyres ordførerkandidat ble angrepet da hun gikk med bøsse i sitt eget nabolag på Paradis under TV-aksjonen 21. oktober.

– Klokken hadde akkurat passert 16, så det var ikke mørkt ute. Jeg og mannen min gikk inn i en hage mens vi småsnakket og lette etter døren vi skulle banke på. Hunden må ha hørt oss, for da vi nærmet oss trappen der den satt, begynte den å bjeffe høyt, forteller Onarheim.

Hunden sto i bånd, men det var langt nok til at den kunne bykse ned til bunnen av trappen der ekteparet sto.

– Først trodde jeg den skulle hoppe opp for å hilse på. Men så kjente jeg en voldsom smerte i ankelen.

– Blødde kraftig

Da kom eieren løpende ut, forteller Onarheim.

– Alt gikk veldig fort. Hunden sprang så rundt og tok tak i hoften min. Eieren klarte til slutt å dra den vekk.

Onarheim begynte å blø kraftig fra såret på ankelen.

– Det var nok lettere å bite på ankelen enn den store hoften min, sier hun.

Nå er hun bare lettet for at det ikke var et lite barn som ble angrepet.

– Tenk om jeg og mannen min hadde hatt et av barnebarna med. Eller om noen andre med små barn fikk tildelt den ruten, sier hun og grøsser.

Etter at hendelsen fikk Onarheim både stivkrampesprøyte og penicillin. Men etter en ukes tid, verket det fortsatt.

På vei til et møte i Høyres fylkesårsmøte lørdag, dunket og brant det i såret. Som utdannet helsearbeider, forsto hun at hun kanskje hadde gått med hevelsen litt for lenge.

– Jeg burde jo som sykepleier vært litt mer føre vâr, selv om jeg ikke hadde feber da. Men så viste jeg bilde av såret til en partikollega, vår lege i helsekomiteen.

Mistet et partimedlem

Kollegaen nærmest beordret henne til Volvat. Og da feberen steg mot 39 grader mandag, bar det til Haukeland.

Det ble operasjon, og store doser antibiotika intravenøst, som hun fortsatt får.

– God bandasje, kompresjon og smertestillende ca. hver fjerde time hjelper, selv om det til tider er mye smerter og føles akkurat som om det «biter».

Da tenker hun på hunden.

– Jeg er nok blitt mer skeptisk til hunder nå enn før. Jeg tror dette er noe folk kjenner seg igjen i, det at man er engstelig for at hunder kan bite.

Onarheim valgte å anmelde hendelsen, men eieren hadde avlivet hunden allerede om morgenen etter.

– Men ikke alle mener det var riktig å anmelde. Det var en som meldte seg ut av Høyre etterpå, sier hun.

– Fordi du anmeldte hundeeieren til politiet?

– Ja, det var begrunnelsen.

Har funnet motstandsdyktig bakterie

Torsdag ettermiddag fikk hun svar på blodprøvene. Legene fant en bakterie som er resistent mot penicillin.

Etter hundebittet er Høyres ordførerkandidat litt mer betenkt hvis hun skal gå fra dør til dør og drive valgkamp.

– Det er viktig at hundeeierne sørger for at båndene er passe lange eller at de setter opp skilt om at de har en sint hund.