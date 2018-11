Alf Alsaker (80)

– Skøyteløp er som religion for meg. Det er sorger, gleder og mirakler. Da jeg var seks år gammel, gikk jeg på snabelskøyter. Nå har jeg klappskøyter av beste sort. Det var først som 55-åring at jeg satset seriøst på å bli god. Siden har jeg deltatt på utallige veteranløp, særlig i Inzell. Mitt livs løp gikk jeg i en alder av 67 år i Vikingskipet på Hamar. 46,6 på 500 meter. Alt stemte i det løpet. Etter at jeg fylte 61, trente jeg også slegge og oppnådde å bli nummer to i EM for 75-åringer i Tyrkia, flere NM-seire og nordisk mester. Nå har jeg fått trøbbel med ryggen og venter på operasjon. Motivasjonen for å fortsette å trene er stor. Går det som jeg håper, vil jeg fortsette å gå på skøyter så lenge jeg lever. Siden får vi se.