Finn B. Henriksen var sjefredaktør i Bergens Tidende i hele 47 år, fordelt på to perioder.

Bare avbrutt av året 1902–1903 satt Finn B. Henriksen som redaktør i BT i 47 år, fra 1894 til 1942. Ingen har styrt redaksjonen i BT i så lang tid.

De nærmeste i antall år er Olav Lofthus (1872–1894) og Ingemund Fænn (1956–1977).

Kanskje hadde Finn B. Henriksen passert 50 år ved roret hadde det ikke vært for at okkupasjonsmakten satte inn nazisten Vidkunn N. Schreiner under den andre verdenskrig i 1942.

Boktrykker og grunnlegger av BT, Johan Wilhelm Eide, ansatte Edvard Larssen som den aller første redaktøren i avisen i 1868. Han satt bare kort tid før han emigrerte til Amerika.

Her er hele listen av BTs redaktører opp gjennom tidene:

Johan Hekleberg, 1868–1869

David Chrystie Habel, 1869–1871

Olav Lofthus, 1872–1894

Finn B. Henriksen, 1894–1902

K.F. Dahl, 1902–1903

Finn B. Henriksen, 1903–1942

Vidkunn N. Schreiner, 1942–1945

Håkon Torsvik, 1945–1956