Situasjonen er nå under kontroll. – Meget bra innsats av mannskapene på stedet, sier 110-sjefen.

I 20.30-tiden mandag ble 110-sentralen varslet om at en løe sto i full fyr på Lagmannsneset i Austrheim. Funn av gassflasker ved brannstedet gjorde at politiet og brannvesenet evakuerte et område med radius på 300 meter.

Klokken 22.43 meldte 110-sentralen at gassflaskene var så kalde at de ikke lenger utgjorde en fare for omgivelsene.

– Situasjonen er under kontroll, etter meget bra innsats av mannskapene på stedet, sier Sigbjørn Villanger, vaktkommandør ved 110-sentralen.

Han legger til:

– Det er nå engang sånn at vi må tenke «worst case». Men nå er evakueringen avblåst og folk kan dra tilbake i boligene sine.

Flere boliger evakuert

Ifølge politiet ble rundt 25–30 boliger berørt av evakueringen.

– Jeg vet ikke om alle boligene er evakuert ennå, og jeg vet ingenting om hvor mange personer dette dreier seg om. Kanskje må vi evakuere flere enn disse boligene også, sa operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Frode Kolltveit, tidligere mandag kveld.

Brannen oppsto i en gammel løe som ikke inneholdt verken dyr eller redskaper, ifølge brannvesenet.

– Det er hus i nærheten, men det er ikke meldt om spredningsfare. Fordi løen er overtent, sendes det nå mannskaper også fra Radøy for å bistå, sa Sigbjørn Villanger ved 110-sentralen etter at brannen ble meldt.

Kort tid etter ble det meldt at en gassflaske (acetylen) var lagret i bygget, og brannvesenet og politiet iverksatte evakuering. Det ble deretter funnet to gassflasker til i et bygg like ved løen.

– Situasjonen har nå utviklet seg til mer alvorlig. Løen er tapt, den har begynt å rase sammen. På grunn av fare for sprengning driver ikke brannmannskapene med noe mer slukking, sa Villanger.

Sendte skarpskyttere fra Bergen

I stedet konsentrerte brannvesenet seg om å kjøle ned omkringliggende bygninger, slik at de ikke skulle varmes opp av flammene fra låven.

– Det er en del boliger i området rundt, men vi tror de fleste av dem er hytter, sa Villanger.

Skarpskyttere ble kalt ut fra Bergen for om mulig å uskadeliggjøre flaskene ved å skyte hull i dem, men det viste seg at to av flaskene inneholdt oksygen og dermed ikke kunne skytes på.

Brannvesenet klarte imidlertid å kjøle ned flaskene.

– Vi har målt de tre flaskene, og samtlige er så kalde at de ikke lenger er en fare for omgivelsene, sier Villanger litt før klokken 23.

Han forteller at de materielle skadene ser ut til å begrense seg til løen, som er helt nedbrent. Brannmannskaper vil være på stedet utover natten.

– Vi har en stor grunnmur som nå er fylt med glør og materialer som ulmer, så de kommer til å holde på med kjøling, det vi kaller etterslukking, utover kvelden og natten, sier Villanger.

Årsaken til brannen er ukjent. Det er ikke opplyst om noen personskader.