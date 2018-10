Det er ennå usikkert hvor mange personer som må forlate boligene sine i kveld.

I 20.30-tiden mandag ble 110-sentralen varslet om at en løe sto i full fyr ved Lagmannsneset i Austrheim. Brannvesenet fra Austrheim er nå på plass og slukkingsarbeidet er satt i gang.

- Jeg vet ikke om alle boligene er evakuert ennå, og jeg vet ingenting om hvor mange personer dette dreier seg om. Kanskje må vi evakuere flere enn disse boligene også, sier operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Frode Kolltveit.

– Ikke meldt om spredningsfare

Dette er snakk om en gammel løe som ikke inneholder verken dyr eller redskaper.

– Det er hus i nærheten, men det er ikke meldt om spredningsfare. Fordi løen er overtent, sendes det nå mannskaper også fra Radøy for å bistå, sier Sigbjørn Villanger ved 110-sentralen.

Det er ikke opplyst om noen personskader.

En gassflaske lagret i bygget gjør at et område med radius på 300 meter evakueres. Dette jobber brann og politi med mandag kveld, helse er også på plass med ambulanse.

Skarpskyttere er sendt fra Bergen

Det er funnet enda to gassflasker i et bygg like ved løen. En måte å uskadeliggjøre gassflaskene er å skyte hull i dem hvis en farlig situasjon vil oppstå.

- Situasjonen har nå utviklet seg til mer alvorlig. Løen er tapt, den har begynt å rase sammen. På grunn av fare for sprengning driver ikke brannmannskapene med noe mer slukking, sier Sigbjørn Villanger ved 110-sentralen.

Brannvesenet kjøler nå ned bygget slik at det ikke skal varmes opp av flammene fra låven.

- Det er en del boliger i området rundt, men vi tror de fleste av dem er hytter, sier Villanger

Årsaken til brannen er ukjent.