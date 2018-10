BLE INFORMERT: Rundt 50 beboere i Fløen møtte opp da Bergen kommune og Bybanen Utbygging arrangerte informasjonsmøte om rassikringen som skal utføres neste år. Utbyggingsleder Terje Simmenes viser her kartet over området som blir berørt. FOTO: Rune Sævig

Fløen-beboere mener bystyret ble ført bak lyset

For to år siden sendte beboerne varsel om skråningen som kunne rase. Likevel foretok ikke kommunen grundig undersøkelse før etter at bystyret hadde valgt nettopp den traseen for Bybanen.