Ny nedbørsrekord på Florida.

Allerede før utgangen av oktober er det målt ny nedbørsrekord for perioden august til oktober i Bergen.

Målingen er gjort ved Meteorologisk institutt på Florida. Hittil har det falt hele 1380 millimeter regn siden begynnelsen av august.

– Dette er den høyeste registrerte mengden nedbør som er gjort i denne perioden siden målestasjonen åpnet i 1983, sier klimavakt Jostein Mamen.

Forrige rekord er fra nettopp 1983. Da ble det målt 1057 millimeter nedbør fra august til oktober.

Eirik Brekke

Klimaendringer

Mamen sier at det våte været ser ut til å fortsette i årene fremover.

– Dette kan vi se i sammenheng med klimaendringene og global oppvarming, sier han.

Ifølge klimaprofilen for Hordaland, som er utarbeidet av Norsk Klimaservicesenter, står vi foran klimaendringer som vil gi kraftigere nedbør og økte problemer med overvann i fremtiden.

Sammen med økt intensitet og forekomst av kraftig nedbør, ventes det at nivåene for stormflo og fare for jordskred vil øke.

Bjørn Erik Larsen

Oktoberrekord

Det har lenge ligget an til at også nedbørsrekorden for oktober kan bli overgått i år.

Målingene viser at det hittil har falt 517,6 millimeter nedbør denne måneden. Rekorden for oktober er fra 1983 og ligger på 586,3 millimeter.

Meteorologene tror derimot ikke vi vil overgå den 35 år gamle rekorden.

– Den neste uken er det meldt relativt fint vær, så det ser ikke ut som vi klarer å slå rekorden for oktober. Men det er vel et fint plaster på såret at det er meldt fint vær i helgen, sier meteorolog Marit Berger.

Marita Aarekol

Langt over normalverdiene

Meteorologisk institutt bruker tall for normalnedbør for å si noe om mengden nedbør i løpet av en gitt periode.

I august, september og oktober har målestasjonen på Florida målt nedbør langt over normalen i alle tre månedene. Til sammen har det falt 637 millimeter mer regn enn det som er oppført som normalverdi i denne perioden.

Normalverdiene for nedbør regnes ut fra en periode på 30 år. Perioden som er gjeldende nå, strekker seg fra 1961 til 1990.

– Vi bruker fortsatt denne normalen fordi det er den internasjonale retningslinjen for slik måling. Neste 30-års periode starter ved inngangen til 2021, sier Mamen.

Årsnormalen for nedbør i Bergen er 2250 millimeter. Hittil i år er det allerede målt 96 prosent av dette. Ifølge Mamen nådde de i 1989 årsnormalen for nedbør allerede 21. september.

– I år vil vi sannsynligvis ende opp på en femteplass når vi ser på hvor tidlig årsnormalen for nedbør blir oppnådd, sier han.