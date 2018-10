Mener kommunen må ta kontroll over Zachen-tomten for å løse utfordringene på Torget.

SVs Mikkel Grüner har løsningen for å få bukt med alle utfordringene knyttet til torgdriften. Svaret er å tvinge til seg tomten fra de private eierne av Zachen gjennom såkalt ekspropriasjon.

– Hvis vi kan forestille oss en verden der kommunen faktisk hadde kontroll over denne eiendommen, ville den egnet seg perfekt til å løse mange av de mulighetene vi har på Torget.

I onsdagens bystyremøte behandler bergenspolitikerne nettopp en strategiplan for fremtidenes drift av Torget. Grüner mener at uansett hva de vedtar i Gamle rådhus, blir det ikke godt nok.

– Det blir lappearbeid som ikke gir oss det Torget vi ønsker for alle Bergens innbyggere, og de som besøker byen.

Forventer ikke flertall

Da Grüners partikollega Tina Åsgård fremmet forslaget i byutviklingskomiteen, var det bare MDG som støttet det. Det fikk heller ikke flertall i bystyremøtet onsdag. Det hadde Grüner uansett ikke forventet.

– Det er et såpass radikalt forslag at det må modnes i bystyret. Men jeg håper de ikke avviser dette ut fra ryggmargsrefleksen, før de har tenkt tanken ferdig. Her har vi en løsning som kunne forbedret situasjonen, vi har den politiske muligheten. Ja, det vil koste penger. Men det er en investering i fremtiden og byens innbyggere.

Avviser kontant

Leder for byutviklingskomiteen i bystyret, Geir Steinar Dale (Ap) er kontant i sitt svar til SV-forslaget.

– Det har vi ikke stemt for og det kommer vi ikke til å stemme for.

– Hvorfor ikke?

– Å ta i bruk ekspropriasjon i en sånn setting er nær sagt en umulighet. Man kan bare følge med det som refereres i mediene av verdisettinger på det bygget. Det er helt andre ting jeg vil bruke kommunale penger på enn å ekspropriere Zachen.

– Mangler mot

Grüner mener det som mangler for å få gjennomført denne saken er «politisk vilje og mot».

– Jeg er overrasket over at det ikke er tenkt mer rundt dette. Før 1. verdenskrig skulle torghallen være på dette området. Kommunen jobbet med planene som aldri ble realisert på grunn av verdenskrigene.

– Men hvorfor vil SV prioritere flere hundre millioner kommunale penger på dette?

– Med tanke på hva vi får for de pengene, vil dette være verdt det. Det er klart at dette er en stor investering. Men det gjør kommunen i mange andre saker som har stor offentlig interesse.