Cato Vikebø ble øyenvitne til ulykken der en 53 år gammel mann omkom etter at bilen hans havnet i vannet.

Politiet fikk like før klokken halv to torsdag ettermiddag melding om at en bil hadde kjørt utfor veien på riksvei 5 ved Mekavika, mellom Florø og Førde.

Bilen hadde havnet i sjøen.

Hjelp fra dykkere

Alle nødetater rykket ut, blant annet redningsdykkere, et redningshelikopter og en redningsskøyte.

Det var en person i bilen.

– Personen i bilen skal ha fulgt bilen med ned, og dykkere har vært nede og hentet opp vedkommende, opplyser Terje Brandsøy ved Alarmsentralen.

14.45 meldte Vest politidistrikt at personen var erklært død. Avdøde var en mann født i 1964.

– Bakenden sto rett opp

Cato Vikebø fra Frekhaug var øyenvitne til ulykken.

Vikebø forteller BT at han pendler til Florø og var på vei hjem da han så ulykken.

– Jeg så ulykkesbilen da jeg kjørte ut på veien, og la merke til at det var en mann i den. Deretter lå jeg 150–200 meter bak ham. Etter en knapp høyresving og stigning, ser jeg plutselig at først bakenden, og så nesen, på bilen står rett opp, sier han.

Vikebø bremset, og i det han fikk stanset bilen så han ned mot sjøen.

– Da så jeg bakenden på bilen gli sakte ned i vannet, sier Vikebø, som uttalte seg til Firda tidligere torsdag.

Imponert over nødetatene

Han ringte 113 øyeblikkelig, og fortalte om ulykken og sa at det trengtes dykkere. Samtidig stanset en annen bil, med en kjenning bak rattet.

– Jeg ropte til ham at han måtte løpe ned til fjorden og se etter sjåføren mens jeg snakket med AMK, forteller Vikebø.

Han sier at han var imponert over hvor fort nødetatene kom til stedet.

– Det gikk kanskje bare fem minutter, så var politiet der. Så kom brannvesen og andre biler til etter hvert, sier han.

– Slipper å leve i uvisse

Brannvesenet lokaliserte bilen på noen få meters dyp. Dessverre var det lite å gjøre for sjåføren.

– Men jeg er i hvert fall glad for at noen så hva som skjedde, slik at familien slipper å leve i uvisse. Det hadde ikke vært lett å finne den bilen ellers. Hadde jeg vært litt lenger bak, ville jeg kjørt rett forbi uten å se noe, sier Vikebø.

– Hvordan var det å kjøre videre etter en sånn opplevelse?

– Jeg tok det veldig rolig, det er vel normal reaksjon. Politiet kom og spurte hvordan det gikk med meg før jeg kjørte. Jeg svarte at det var en rystende opplevelse, men jeg har vært i Røde Kors og vært hjelpemann på ambulanse. Så jeg har sett litt av hvert gjennom tidene. Men det er klart, jeg har spilt den filmen av hva som skjedde i hodet noen ganger i dag.

Riksvei 5 var stengt i begge retninger under redningsarbeidet, og ble i 15-tiden åpnet for manuell dirigering.

Veien der ulykken skjedde, er hovedfartsåren mellom Florø og Førde.