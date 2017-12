Ildkulen kan ha falt ned i nærheten av Odda.

– Vi var på vei inn mot Bekkjarvik da vi plutselig så et lysglimt. Vi trodde først det var lyn, men det var kraftigere enn det. Det lyste opp hele innsiden av bilen, sier Solveig Aga Hevrøy.

Hun var én av flere som reagerte på det de trodde var et lynnedslag mandag kveld. Mye tyder nå på at det var en meteor.

Klokken 17.37 plukket Norsk meteornettverks kameraer opp et lysglimt på himmelen, som lyste opp store deler av Sør-Norge. Ifølge ingeniør Steinar Midtskogen, nettredaktør for norskmeteornettverk.no og generelt astronomiinteressert, kan mye tyde på at det var en meteor.

– Basert på hvordan ildkulen beveger seg og hvordan vi antar en meteor ser ut, stemmer det godt overens. Ildkulen har en fart som er forenlig med en meteor. Det er ikke så mange ting som kan gi et lysglimt over et så stort område at det blir plukket opp i både Oslo og Bergen, sier Midtskogen.

Bergensvær spolerte trolig

Norsk meteornettverk har to kameraer i Oslo og på Harestua som begge plukket opp et lysglimt. Ifølge Midtskogen har folk på Vestlandet hatt den beste muligheten til å se meteoren, men grunnet vanlig bergensvær med skydekke og regn, var den skjult for de fleste. På nettsiden til Norsk meteornettverk er det meldt inn flere observasjoner fra Hardanger-området.

Peilinger Midtskogen har gjort ut fra videomaterialet, viser at et mulig nedslagsfelt for meteoren kan ha vært i nærheten av Odda – hvis ikke meteoren brant opp.

– Foreløpig er det vanskelig å si. Vi har lite informasjon om hvilken fart og retning meteoren hadde, men dataene vi har for øyeblikket peker mot Odda. Men det endrer seg fort, hvis vi får tak i bedre bilde- og videomateriale, sier Midtskogen.

– Virker spennende

Leder for Norsk astronomisk selskap, Tor E. Aslesen, er for øyeblikket på ferie, men har fått med seg hendelsen.

– Rapportene jeg har hørt om tilsier at det var et kort, men sterkt lysglimt. Vi hadde et lignende tilfelle for kort tid siden i Finnmark, som gjorde natt til dag. Spesielt nå om vinteren kan det være veldig gøy med slike lysglimt, sier Aslesen.

– Det virker veldig spennende og vi ser frem til å få inn flere rapporter.

Midtskogen går nå i gang med å lete etter flere observasjoner, helst fra steder på Vestlandet som har hatt godt vær.

– Jeg tviler uansett på at vi får inn gode nok data til å vite om meteoren har ramlet ned eller brent opp.