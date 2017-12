Storaksjon mot dopingmiljø i bergensområdet.

Ti personer har den siste uken blitt siktet for bruk og besittelse av dopingmidler. Flere av personene er pågrepet, opplyser Vest politidistrikt.

– De ti personene som er siktet er menn i 20- og 30-årene, sier politiadvokat Mats Henriksen.

Han forteller at politiet har gjort ransakelser på flere privatadresser. Her er det gjort beslag av både dopingmidler og narkotiske stoffer.

– Vi har gjort beslag av ulike dopingmidler i tablettform, ulike former for anabole stereoider og veksthormoner. Det er også gjort beslag av narkotika, hovedsakelig MDMA/ecstasy og hasj, sier Henriksen.

Alle de siktede personene bor i enten Bergen, Sotra eller Askøy.

Vakter i utelivsbransjen

Politiet sier personene har ulik bakgrunn, men at fellesnevneren er at de driver med trening og kroppsbygging. Flere av dem kjenner hverandre fra før.

I tillegg jobber fem av mennene med vakthold i utelivsbransjen. Dette er særlig urovekkende, ifølge politiadvokaten.

– Vi ble overrasket over dette, og vi ser på dette som ekstra alvorlig. Dopingbruk er ikke forenelig med å utøve trygg og forsvarlig vaktvirksomhet. Særlig med tanke på at vi har opplevd økende grad av voldsbruk i utelivet i Bergen, sier Henriksen.

I forbindelse med ransakelsene har politiet også beslaglagt et kontantbeløp. De har dessuten inndratt et våpen, og opplyser at én person vil få vurdert sin skikkethet for våpenbesittelse på nytt.

Utelukker ikke flere siktelser

Politiet ønsker ikke å si hvordan de ti mennene stiller seg til siktelsene. De ønsker heller ikke å si hvor lenge politiet har overvåket miljøet.

– Jeg ønsker ikke kommentere politiets metodebruk, sier Henriksen.

Imidlertid utelukker han ikke at det kan komme flere siktelser i saken.

– Doping er ofte knyttet opp mot annen kriminalitet også, blant annet familievold, seksualforbrytelser, annen narkotikakriminalitet og trafikkriminalitet, sier Henriksen.

Politiadvokaten forteller at politiet prioriterer dopingkriminalitet på lik linje som annen alvorlig kriminalitet, men sier de vil ha ekstra fokus på dette i tiden fremover. Han ønsker ikke å si om politiet mistenker at dopingkriminalitet er utbredt blant dørvakter i Bergen.

– Men politiet kommer til å ha skjerpet oppsyn med dørvaktbransjen, sier Henriksen.