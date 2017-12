Nora Sandvær (15), Ingrid Marie Johansen (15) og Sofie Bruland (15)

- Vi har snakket lenge om at vi må gjøre noe for barn som lever et tungt liv og ikke har de samme mulighetene som oss. Så nå har Nora, Ingrid Marie og jeg bakt pepperkaker og kakemenn, som vi selger for å hjelpe barn på flukt. Salget går fint, og vi er snart utsolgt. Vi har laget kaffe også, men den er vi litt usikker på. Vi har null erfaring med kaffekoking. Når kurvene våre er tomme, har vi samlet inn over 800 kroner til barn som sliter.