Været skaper problemer på fjellovergangene. Både Hemsedalsfjellet og Hardangervidda var stengt etter trafikkuhell.

– En personbil og et vogntog har kollidert på Hemsedalsfjellet. Vi fikk melding fra en brøytebilsjåfør klokken 14.11, sier trafikkoperatør Tina Fjeldavli ved Vegtrafikksentralen.

Vegtrafikksentralen opplyser klokken 16.12 at riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er åpen for trafikk igjen.

Ulykken skal ha skjedd like ved fylkesgrensen mellom Sogn og Fjordane og Buskerud, akkurat foran Statens vegvesens webkamera. Klokken 14.56 står bilene der fortsatt.

– Det er bestilt bilberging, og den vil nok komme ganske snart og få ryddet unna, sier Fjeldavli.

I 12-tiden var det vekslende mellom bart føre og snø- og isdekke. Da var det liten kuling og minus fem grader.

Politiet fikk melding klokken 13.45, og er fortsatt på stedet. Operasjonsleder Richard Jansen forteller at ulykken skal ha skjedd i forbindelse med bryting.

– Personbilen skal ha kjørt etter en brøytebil, og ikke sett lastebilen som kom i møte. De traff hverandre front mot front, men på venstresiden av bilene, sier Jansen.

En person er sendt til legevakt i Hemsedal med smerter i nakken. Ifølge Jansen skal det ikke være alvorlig.

Brøytebil kjørte seg fast på Hardangervidda

Også på Hardangervidda er det problemer. Under kolonnekjøring kjørte en brøytebil seg fast mellom Halne og Dyranut, og det var meldt om lange køer.

– Det er mye vind og snør tett, skriver Vest politidistrikt på Twitter, som fikk beskjed om fasttjoringen klokken 13.49.

– Det var sagt at det ikke skulle ta så lang tid å rydde opp, men de holder på fortsatt, sier Fjeldavli hos Vegtrafikksentralen.

I 16.20-tiden opplyser Fjeldavli at beskjeden fra høyfjellet er at bergingen vil ta mellom 60 og 90 minutter.

Fare for storm, skred og flom

Det er varslet full storm på Vestlandet på torsdag, og over 300 millimeter nedbør de kommende dagene. I indre strøk av Rogaland og Hordaland er det ventet mellom 120 og 140 millimeter nedbør bare det neste døgnet.

Samtidig er det også fare for både skred og flom som følge av mye regn og snøsmelting.

Tidligere i dag gikk også Meteorologisk institutt ut på Twitter med melding om vanskelige kjøreforhold på fjellet i Sør-Norge. Det verste var ventet fra mandag kveld, men flere biler sto altså stille fra tidlig mandag ettermiddag.