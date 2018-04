SV raser mot Ap som ikke støtter SV-forslaget om boikott av israelske varer produsert på okkuperte områder. – Jeg ville følt skam, sier Mikkel Grüner (SV).

Ap-representantene fikk heller ikke stemme fritt etter egen overbevisning.

– Jeg kan si hva jeg ville følt. Jeg ville følt meg flau. Jeg ville følt skam. Jeg ville beklaget overfor mine egne velgere, og de palestinske borgerne som er kommet til Bergen. Dette er en svart dag for Ap i Bergen, raste Grüner.

Ville boikotte

I 2016 slo politikerne i Trondheim og Tromsø fast at kommunene skal boikotte alle varer og tjenester som Israel produserer på okkupert, palestinsk område.

I onsdagens bystyremøte i Gamle rådhus fremmet SV det samme forslaget i Bergen. Blant forslagene til vedtak var:

Kjøp av israelske varer/tjenester som er produsert i områder under folkerettsstridig okkupasjon strider mot Bergen kommunes etiske retningslinjer.

Bystyret vil på denne bakgrunn avstå fra å kjøpe israelske varer og tjenester som er produsert i okkuperte palestinske områder.

Bystyret oppfordrer Bergen kommunes innbyggere til å boikotte varer og tjenester produsert i okkuperte områder.

Bare Rødt og MDG stemte for SV-forslagene. I motsetning til sine partikollegaer i Trondheim, hvor Ap la frem forslaget, stemte ikke Ap-politikerne i Bergen for boikotten i Bergen.

Har byrådsplattform

Aps gruppeleder i bystyret, Rune Bakervik, understreker overfor BT at lokallaget Ap i Bergen har «en klar og tydelig politikk når det gjelder Israels okkupasjon av Palestina».

– La én ting være klinkende klart. Ap i Bergen har et sterkt engasjement for palestinernes sak. Vi mener at en nasjonal og internasjonal boikott av varene er på høy tid. Redd Barna slår fast at Gaza er ulevelig. Vann, strøm og medisiner er ikke tilgjengelig. Drikkevannet er forurenset, sa Bakervik fra talerstolen, og ga to argumenter for hvorfor de likevel ikke støtter SVs forslag:

Denne saken må løftes til nasjonale og internasjonale myndigheter.

I bystyret styrer Ap etter den politiske plattformen med Venstre og KrF, som sier at byrådet skal følge utenrikspolitikken som den til en hver tid sittende regjering fører.

Ikke utenriks

SVs Mikkel Grüner reagerer kraftig på den manglende støtten fra Ap. I saken presiserer SV at boikottforslaget ikke handler om at Bergen kommune skal drive utenrikspolitikk.

Han påpekte også til den sterke støtten Ap i Bergen har gitt palestinernes rettigheter, og viste til den «flammende appellen» byens ordfører, Marte Mjøs Persen (Ap), holdt for palestinernes rettigheter 7. april i år.

– Det er nok mange av Aps representanter som sitter med en dårlig smak i munnen nå. Og det bør dere ha. Det er spesielt og sjokkerende at Ap selger prinsippene sine for å forsvare et vaklende mindretall, sa Grüner.

Anders Haga

Støtter palestinerne

Bakerst i bystyresalen satt de to unge Ap-politikerne Ronja Bell Breisnes og Øystein Hassel, begge ikledd Palestina-skjerf. Hassel sier de primært er for en boikott og støtter sånn sett SVs forslag.

– Her er Ap klare. Men samtidig har vi en byrådsavtale med KrF som vi har bundet oss til i denne perioden.

– Slår den fast at dere ikke kan støtte dette forslaget?

– Det er det KrF viser til er, og vi beliter oss på det.

Ronja Bell Breisnes legger ikke skjul på at saken gjør ekstra vondt, og at de tok på seg skjerfene for å markere sin støtte til palestinerne.

– SV skal ikke ha hele definisjonsmakten i denne saken. Ap har en klar politikk på dette feltet.

De ønsker ikke utdype hvilken debatt bystyregruppen hadde om å la representantene stemme etter egen overbevisning.

– Glemte menneskerettigheter

Finansbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) sier han har stor forståelse for engasjementet for situasjonen i Midtøsten generelt og Vestbredden og Gaza.

Han viser til at bystyret allerede har vedtatt at Bergen kommune skal være foregangskommune når det gjelder samfunnsansvar i offentlige anskaffelser.

– Etisk handel er et prioritert området for byrådet.

Han gjentok også at byrådet følger den til en hver tid sittende regjerings utenrikspolitikk.

Geir Kaland (H) påpekte fra talerstolen at Ulstein glemte punktet om menneskerettigheter som et av punktene for samfunnsansvar som kommunen skal følge når de foretar offentlige anskaffelser.

– Vår prinsipielle holdning er uansett at dette hører hjemme på sentralt hold i politikken, sa Kaland.

Rødts Torstein Dahle mener saken burde vært åpenbar.

– Det burde vært helt opplagt at man ikke kjøper varer fra bedrifter som styres av nasjoner som okkuperer andre land, som begår åpenbare brudd på menneskerettighetene. Hadde det bare stått Vest-Sahara i forslaget, hadde dette gått greit, men siden det står Israel, går det ikke.