VURDERES: Bergen lufthavn Flesland er en av flere mulige lokasjoner som kan bli pilotlufthavn for uttesting av elektriske fly. FOTO: Bjørn Erik Larsen (ARKIV)

Flesland kan bli nasjonal pilot for testing av elfly

Allerede i 2025 kan de første elektriske flyene være i drift i Norge. Nå blir det jobbet politisk for at Bergen lufthavn Flesland skal bli pilot for testing og utvikling av elfly.