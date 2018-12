De tidligere fagdirektørene har inngått forlik med rusklinikken - som trekker påstanden om mislighold.

Onsdag denne uken ble det avholdt en megling i retten mellom Bergensklinikken og tidligere fagdirektør Kari Lossius og klinikksjef Eva Løvaas. Direktørene hadde saksøkt arbeidsgiveren etter at de tidligere i år ble suspendert fra sine stillinger.

Utfallet ble et forlik, hvor Bergensklinikken trekker suspensjonene mot de to – samtidig som de selv sier opp stillingene sine.

Det går frem i en pressemelding, med Lossius og Løvaas som avsendere.

Fakta: Dette er konflikten i Bergensklinikken I slutten av august ble fagdirektør Kari Lossius og klinikksjef Eva Løvaas suspendert fra sine stillinger.

De ble beskyldt for grov feilrapportering, som innebærer at pasienter ikke har blitt skrevet ut fra klinikken – på tross av at de ikke lenger var til behandling.

Dette endte i et forlik, hvor Bergensklinikken trekker suspensjonene – samtidig som de to trekker seg.

Samtidig har flere ansatte reagert på organisasjonsendringer vedtatt av styret. De inkluderer blant annet å slå sammen to klinikker, under én klinikksjef. Samtidig vil fagdirektørstillingen, som Kari Lossius har hatt, forsvinne.

Ansatte frykter disse endringene vil gå utover den faglige kvaliteten. Flere har uttrykt mistillit til ledelsen.

Ansatte reagerer også på lederstilen til administrerende direktør Ole Hope. Han tok over stillingen i februar 2017.

Hope har en krevende jobb. Han må snu en negativ økonomisk trend. I syv av de ti siste årene har klinikken hatt røde tall på bunnlinjen, og om to år skal det fremforhandles en ny samarbeidsavtale med Helse Vest.

Helse Vest kjøper tjenester av Bergensklinikken. Dette utgjør en veldig stor del av klinikkens driftsinntekter.

Millionavvik

Lossius og Løvaas ble suspendert i slutten av august. De måtte umiddelbart forlate arbeidsplassen.

Dagen etter suspensjonene ble det avholdt en pressekonferanse, hvor ledelsen sa at de to var suspendert på grunn av rapporteringsavvik.

Pasienter hadde ikke blitt skrevet ut fra behandlingen, selv om de hadde forlatt klinikken. Ledelsen anslo at det var snakk om et totalt fravær på over 1000 døgn, og at dette kan utgjøre mellom tre og fem millioner kroner i verdi.

BT har fått innsyn i dokumenter som viser at en av pasientene det dreier seg om har hatt et fravær på 77 dager. Helse Vest, som kjøper tjenester av Bergensklinikken, vurderer å kreve tilbake penger for avvikene.

Faglig uenighet

Ifølge pressemeldingen sier de to opp på grunn av en «faglig uenighet». Lene Thowsen, kommunikasjonssjef i Bergensklinikken, bekrefter dette.

Siden pressekonferansen har Lossius og Løvaas hevdet at fraværet skyldes avanserte behandlingsprogrammer.

– Skulle vi skrive ut en ustabil ung mann med store rusproblemer fordi han fikk rustrang? Nei! Vi fortsetter å følge opp og motivere og prøver å få ham inn igjen. Dette tror vi på og dette jobber vi for, har Lossius uttalt.

– Mistenker ikke mislighold

Ekslederne og Bergensklinikken har blitt enige om at ingen skal gi ytterligere kommentarer, utover det som står i pressemeldingen. Der står det også at Bergensklinikken ikke mistenker at det foreligger mislige forhold ved rapportering.

– Det betyr ikke at det ikke har vært rapporteringsavvik. Det gjøres fortsatt undersøkelser, og det må vi komme tilbake til når rapporten foreligger, sier Thowsen.

Rapporten er ventet å være ferdig tidlig på nyåret.

– Utilbørlig oppførsel

BT har tidligere fått tilgang til dokumenter som viser at det skal være oppgitt tre grunner til at Lossius ble suspendert.

I tillegg til rapporteringsavvikene mente ledelsen at hun hadde motarbeidet dem, og at hun har hatt en utilbørlig og uakseptabel oppførsel overfor ansatte. Lossius har på sin side uttalt at hun ikke kjenner seg igjen i noen av disse påstandene.

– Det er ikke tvil om at jeg kan være en kraftfull person. Jeg sier hva jeg mener, og må innrømme at jeg iblant kan formidle det med store ord. Men jeg har aldri vært uredelig eller trakassert noen, slik det gis inntrykk av her, har hun tidligere sagt.