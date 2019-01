Anne Mette Mikkelsen (45)

– Så lenge jeg kan huske, har jeg elsket dyr. Til min mors store forargelse, fordi jeg stadig kom hjem med smådyr eller fugler som skulle reddes, da jeg var jente. Hele barndommen lengtet jeg etter å få en hund. Den første, en miniatyrhund, kjøpte jeg for konfirmasjonspengene. Ikke lenge etter kom jeg i kontakt med noen som hadde irsk ulvehund, og da var jeg solgt. Nå har jeg syv sånne boende hos meg. Jeg liker vesenet deres så godt. De er like snille som de er store. Selv er jeg bare 138 centimeter på strømpelesten, fordi jeg har et syndrom som heter Silver-Russel. Det gjør at jeg ikke ble så høy. Størrelsen var aldri noe problem for meg i barndommen. Jeg klatret i de høyeste trærne og hoppet i fjorden fra de skumleste klippene. Nå er det bare hundene i livet mitt, men dukker den rette opp, er jeg åpen for det – på en betingelse: At han godtar hele gjengen med hud og hår.