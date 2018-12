Det skal være store mengder fisk i veien. E16 vil bli stengt en god stund fremover, opplyser Vegtrafikksentralen på Twitter.

Klokken 22.03 ble det meldt om et trafikkuhell i Stalheimstunnellen på Vossestrand.

Et vogntog skal trolig ha vært borti tunnelveggen eller tunneltaket og mistet deler av lasten. Og lasten består av fisk.

– Vi vet ikke noe mer om hva som har skjedd. Det skal ligge isoporkasser med fisk i munningen av tunnelen, sier operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Frode Kolltveit, fredag kveld.

Entreprenør, brannvesen og politi rykket ut. Det er ikke meldt om personskade.

Det er kun vogntoget som skal være involvert i trafikkuhellet.

– Sjåføren fremstår uskadet, men noe skjelven etter uhellet. Det er snakk om såpass mye fisk at vi må ha maskinhjelp, kanskje av en skufle, for lettere å få bort fisken. Det prøves nå å lage en passasje slik at vi kan få åpnet det ene kjørefeltet, sier Kolltveit.

Brannvesenet er nå på stedet.

– Vi vet ikke noe om hva som skal ha skjedd, og det er vanskelig å si når veien vil bli åpnet igjen. Entreprenør og bilberger er på vei. Det har vært snakk om at det er laks som ligger i tunnelen, men det er litt usikkert, sier Tore Fanebust ved 110-sentralen.

Klokken 23.10 melder Vegtrafikksentralen om at det er manuel dirigering på stedet og at ett felt fortsatt er stengt.

110-sentralen melder om store skader på lastebilen sin tilhenger.