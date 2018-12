110-sentralen opplyser om at hendelsen er langt fra unik.

Brannvesenet fikk melding fra politiet om at det var observert folk på Svartevatnet på Askøy i 15-tiden.

Da brannvesenet kom til stedet, oppfordret de to voksne og to barn til å gå av isen.

Hadde eget måleutstyr

De voksne hadde selv med seg måleutstyr og insisterte på at vannet var trygt.

Den oppfatningen delte ikke brannvesenet.

– De som står på skøyter ønsker ikke å etterkomme pålegg om å forlate isen, skrev 110-sentralen på Twitter kort tid etter hendelsen.

– Brannvesenet fraråder dette på det sterkeste! sluttet meldingen.

Sjekket isen om morgenen

En av de voksne forteller til BT at han hadde vært ute og sjekket isen om morgenen.

– Deretter var vi ute og sto på skøyter. Det må ha vært noen som har sett oss og ringt brannvesenet. De kom og spurte om vi hadde sjekket isen, og jeg svarte at isen var åtte centimeter på det tynneste. Så spurte jeg brannmannen om jeg ikke fikk lov til å stå på isen, og han svarte at han ikke har myndighet til å nekte oss det, sier han.

– Bergen kommune setter grensen for istykkelse på 15 centimeter. Hva tenker du om det?

– Hvis de skal sette et skilt slik at alle skal gå ut, så må de ha marginer. Turskøytere går helt ned på fire centimeter. Før da folk fikk lov til å tenke selv, så var ikke det ulovlig. Man kan jo sjekke tabellene: ni centimeter med is tåler både mann og hest, legger han til.

Uenig i brannvesenets versjon

Han er uenig i at han ble gitt pålegg om å forlate isen.

– Det har de ikke myndighet til, så det er helt feil. Politiet har myndighet til å gi pålegg, men jeg vet ikke hvordan de skulle hjemlet det hvis isen er sterk nok.

Han synes likevel at det er positivt at brannvesenet tok kontakt.

– De kunne ikke vite at vi hadde sjekket isen. Det var sikkert bare for å passe på, og sikkert ikke noe vondt ment, legger han til.

Bård Bøe

– Bør være 15 centimeter

Ole Jacob Hartviksen i 110-sentralen sier isen må ha en minimumstykkelse på 15 centimeter for at den skal regnes som trygg.

Hensikten er at isen skal kunne tåle flere mennesker samtidig, ifølge Bergen kommune.

Bymiljøetaten måler 31 vann i Bergen.

Fakta: Slik måler Bergen kommune isen I kuldeperioder måler Bymiljøetaten 31 vann i Bergen for kontrollere om isen er trygg. De regner isen som farbar når den har en minimumstykkelse på 15 cm. Når isen er 15 cm tykk, skal den tåle flere mennesker samtidig. Bymiljøetaten setter opp skilt som du må rette deg etter.

På Svartevatnet er derimot tykkelsen rundt åtte centimeter på det tykkeste, legger Hartviksen til.

– Langt fra unik

Han forteller at hendelsen er langt fra unik.

– Vi har observert flere folk som har vært ute på vann i Bergen kommune hvor det ikke har blitt foretatt målinger eller satt opp skilt, sier han.

– Hva tenker du når folk motsetter pålegg fra brannvesenet om å gå av isen?

– Hvis det var meg og brannvesenet hadde bedt meg om å gå av isen, så ville jeg ha gått i land. Da ville jeg tatt til meg at jeg hadde tatt en dårlig avgjørelse, sier Hartviksen.

– Ingen farbare vann

Pål Fromreide Hansen, brannsjef i Askøy kommune, sier at de ikke definerer noen av vannene på Askøy som farbare.

Det er heller ikke alle vann som er skiltet.

– Det er en del som driver med skøyting, og på enkelte steder kan det være dumt, sier brannsjefen.