Dette er ikkje tida for avslappa haldningar, meiner Kvam Security, som oppmodar folk til å ta tak.

Det siste døgeret har det kome svært mykje nedbør over Vestlandet.

– Frå tysdags morgon til onsdags føremiddag har det kome cirka 50 millimeter med nedbør, seier statsmeteorolog Steinar Skare ved Vêrvarslinga på Vestlandet.

Hyttemekkaet og bergensfavoritten Kvamskogen ligg såpass høgt til fjells, at nedbøren har kome som snø.

Snøfullt hyttetak? Send oss bilete eller video på MMS til 2211 eller e-post til 2211@bt.no.

Andreas Totland Moss

Hytteeigarar treng hjelp

Hyttetak er difor særskilt utsett.

– Ein bergensar ringde oss for å få hjelp, seier Andreas Totland Moss.

Saman med kompisen Joel Dyrhovden har dei no kome til unnsetnad for to hytteeigarar.

Til vanleg er dei studentar i Bergen, men når hyttefolk slår på tråden for hjelp, dreg dei til fjells for å måka snø.

– Taket me ser på no har 1–1,5 meter med snø, seier Dyrhovden.

Onsdag skal dei besøka to hytter på Kvamskogen på oppmoding frå hytteeigarane.

– Viss snøen no vert våt i tillegg, vert det mange tonn på taka, legg Dyrvhovden til.

Joel Dyrhovden

– Det lavar ned

Ved om lag 450 meter over havet på Kvamskogen, er det i 12-tida onsdag 164 centimer med snø.

Dybden har auka med 21 centimeter dei siste 24 timane, opplyser Vêrvarslinga på Vestlandet.

– Det tyder på at snøen har vore litt våt og tung, seier statsmeteorolog Skare.

Kvam Security opererer med endå eit større snøtal.

– Det er vanskeleg å måla, men på flatmark ved Tokagjelet vart det målt to meter snø allereie på måndag, seier Morten Garen.

Han driv Kvam Security, mellom anna for snømåking, og har «oppdrag so me klara oss».

– Det verkar som om folk har ein meir avslappa haldning enn tidlegare, men no oppmodar eg til å ta tak. Folk må prøva å koma seg opp å gjera det sjølv rett og slett. Det lavar ned, seier Garen.

Aukar risikoen for skade

Éin meter snø på eit 100 kvadratmeter stort hyttetak, tilsvarer mellom 30 og 40 tonn ekstra vekt.

Er snøen våt, snakkar ein gjerne om 50 tonn.

Forsikringsselskapet Gjensidige oppmodar folk til å fjerna snø frå hyttetaka.

Mykje snø vert fort tungt, og risikoen for skade aukar.

– Dette gjeld særskilt hytter på fjellet der snømengdene er store og tilsynet ikkje skjer dagleg, seier Simon Andre Olsen, tømrar og rådgjevar i Gjensidige, i ei pressemelding.

Kan gå utover forsikringa

Forsikringa vil som hovudregel dekkja skadar som oppstår på grunn av snølast. Men veit du at det er snødd mykje og du ventar for lenge med å rydda taket, kan utbetalinga verta redusert.

Forsikringselskapet Tryg har tidlegare kome med råd om snøfjerning.

Er du ein av dei som skal måka vekk snø frå taket, bør du hugsa på dette:

Pass på at du måkar jamt for å unngå skeivt trykk

Ikkje fjern all snøen, men lat det vera att 10-20 centimeter. Då skadar du ikkje taktekkinga.

Start med ryddinga frå mønet og ikkje nedanifrå.

Kompisane på Kvamskogen oppmodar folk til å vera observante, og få hyttene undersøkt.

– Det er ganske så masse snø her oppe, seier Dyrhovden.

Kvam Security

Knallvêr i vente

Utover onsdagen skal det koma endå meir snø, før det vert opphaldsvêr utover natta, og resten av veka, ifølgje Vêrvarslinga.

Knallvêr er såleis venta fleire stader på Vestlandet, noko som er godt nytt for allereie snøfulle hyttetak, og dei som vil på ski.

– Det er venta kaldare, fine periodar, og fine dagar der sola vil varma, seier Skare.

– Samstundes, fjellområde og utsette fjordstrøk vil få noko vind. Laurdag søraustleg vind og frisk bris i utsette strøk, legg han til.