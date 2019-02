Han var et spesielt menneske med et usedvanlig livsløp der flere karrierer krysset hverandre.

Helge Aksdal fikk ikke oppleve sin hundreårsdag 31. januar, han døde noen små uker før det runde jubileet som han gjennom høsten gledet seg til og forberedte med stilig familiefest.

Ved hans bortgang er det grunn til å minnes et spesielt menneske og et usedvanlig livsløp der flere karrierer krysset hverandre.

Som eneste sønn var det en selvfølge at Helge i sin tid skulle overta firmaet Johan Aksdal, en av kolonialgrossistene på Strandsiden, med lager mot sjøen og eget kaffebrenneri. Aksdal drev godt og hadde en stab på omkring 40 på det meste.

Etter artium dro gutten ut på studietur for å lære importhandelens kronglete veier. I juni 1939 gikk han om bord i amerikabåten og det tok syv år før han vendte tilbake.

I mellomtiden fikk amerikansk statsborgerskap, innrullert i US Army Air Force. Her gjennomførte han et fysisk og mentalt krevende treningsopplegg.

Til tross for at han var «foreigner», oppnådde han å bli pilot på de tyngste bombemaskinene, B-17 og B-29. Instruktørtjeneste og andre oppdrag kom stadig imellom slik at han til alt hell slapp å bli sendt i kamp før Japan kapitulerte.

Helge Aksdal var trolig den eneste norskfødte som har hatt kommando på en fire motors B-29, den gang verdens største fly.

Stillesittende kontorarbeid var neppe det som trigget en eventyrlysten ung mann med erfaring fra spenningsfylte opplevelser på land og i luften. SAS ville ha tak i ham, men hans skjebne var knyttet til firmaet.

For å møte frihetsfølelsen fløy han småflyrutene på vestlandskysten på fridager og i ferier. Tidene endret seg. Overgangen fra sjø til landverts transport endret strukturen i varehandelen.

Kolonialgrossistene ved Vågen fusjonerte til større enheter og flyttet. Johan Aksdal valgte å fortsette som selvstendig firma. Det gikk noen år til Helge Aksdal innstilte driften og leiet ut, seinere solgte, lokalene i C. Sundts gate.

Privat

Helge var en ivrig turner fra tidlig alder med meritter i Bergens Turnforening. To kretsmesterskap i C og B innkasserte han, og det kunne blitt flere hvis ikke en håndleddsskade stoppet videre konkurransetrening.

I årene i Amerika og her hjemme fikk Helge problemer med å mestre sitt alkoholkonsum. Dette grep ødeleggende inn i hans liv.

Takket være en sterk fysikk og regelmessig turning maktet han lenge å leve tilsynelatende normalt. Og – som han innså selv – han hadde utrolig flaks i farlige situasjoner, gang på gang. Om sider fikk han kontakt med AA.

Det åpnet nye muligheter. «Jeg grep fatt i AAs program omtrent som en druknende griper etter livbåten», sa han. Da var han 36 år.

To ganger i uken gjennom alle år oppsøkte han fellesskapets samvær. Det ga styrke i livet. Helge viste seg ydmykt takknemlig for hjelpen han fikk, og selv brakte han videre budskapet som gir håp og trøst til andre.

Venner