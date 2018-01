Spisesteder ble stengt umiddelbart da politi, tollvesen og skjenkekontor gikk til aksjon i Bergen fredag kveld.

Litt over 18.30 fredag kveld gikk et titall sivilkledde personer inn på Bergen Kebab i Christian Michelsens gate. Dette var et av de rundt 20 serveringsstedene de skulle besøke denne kvelden.

Aksjonen var i regi av A-krim Hordaland, som er et samarbeid mellom flere offentlige etater, med mål om å stanse arbeidslivskriminalitet.

Manglet bevilling

Kebabrestauranten ble stengt, bekrefter Nhwzadi, som jobber der.

– Men dette handler ikke om mathygiene eller noe sånt. Vi ble stengt på grunn av manglende serveringsbevilling, sier han og legger til:

– Men vi har jo egentlig den.

Iselin G. Johannesen

Mens BT er på stedet, leter han febrilsk sammen med flere kolleger etter papirene som politiet etterspør.

Etter det BT forstår, ble følgende steder stengt fredag kveld:

Pizzabakeren Vestkanten

Efes Pizza

Bestemors beste AS

Bergen Kebab

Daily Pot

Freak Kiosk

Forum Pizzeria

Paul S. Amundsen

Flere ute

De faste deltakerne i A-krim er Skatt vest, politiet, Arbeidstilsynet, Nav og Kemneren. Fredag kveld var enda flere etater med, som Tollvesenet og Skjenkekontoret. Det bekrefter Øystein Andersen, talsperson i A-krim.

Han forteller at bakgrunnen for aksjonen er etterretning i offentlige registre og tips fra publikum. Da aksjonen startet, var planen å stenge rundt ti steder.

– Om vi stenger flere steder, avhenger av hva vi finner på de stedene vi besøker, sa Andersen, som påpekte at de også hadde med seg narkotikahunder.

BT traff ham i Øvregaten utenfor Restaurant Mariana, som var et av stedene som skulle stenges.

– Men det ser ut som om de har stengt seg selv. Det var jo sånn sett positivt, sier han.

– Hvilke problemer kan det føre med seg å drive uten bevilling?

– Problemet er at man ikke har garanti for hvordan maten lages på kjøkkenet der. Både mat og standarden på serveringen er usikker, sier Andersen.

Mattilsynet

Kjøpte kjøtt på gaten

Førsteinspektør Irmelin Grini i Mattilsynet var med en av gruppene i på aksjonen. På alle stedene hun selv var med på, var det bare ett sted som ikke fikk varsel om vedtak.

– Det alvorligste var varene vi tok beslag i, som var kjøttvarer uten sporing. Jeg har ikke studert pakkene ennå, men det er tydelig at de kommer fra et annet land. Han som vi tok beslaget hos, innrømmet å ha kjøpt det hos en privatperson som hadde møtt opp på restauranten for å selge frossen kylling.

Hvem de konfiskerte kjøttet fra, vil de ikke gå ut med før rapporten er ferdig. Grini sier de reagerer når de finner varer som er kjøpt på den måten.

– Matvarene kan ha kjørt gjennom mange land, uten frysebil. Og når vi ser på disse filetene så ser de veldig medtatt ut. Det er mye rimfrost, noe som tyder på at de kan være behandlet dårlig.

Vedtakene ellers handlet mye om hygieneforhold.

– Ting som at oppvaskmaskinen er i ustand, og de vasker manuelt, uten at fasiliteten er tilpasset godt nok til å gjøre skikkelig renhold.

– Misforståelse

Daglig leder Huseyin Dagdevir på Efes Pizza understreker at de ikke er blitt stengt på grunn av problemer med maten.

– Vi har hatt besøk av Mattilsynet tre ganger og aldri fått noe kritikk for det.

Årsaken til at stedet ble stengt denne fredagen var at politiet sa stedet ikke hadde gyldig serveringsbevilling.

– Jeg forstår dette ikke helt. Dette fikset vi i 2016, men bevillingen vår var ikke god nok for politiet. De sa den ikke sto på det riktige organisasjonsnummer, sier Dagdevir.

Et annet av stedene som ble stengt var Daily Pot i Vaskerelven. Kewin Sebastian Staszkiewicz tror det dreier seg om noen misforståelser.

– Stedet vi driver er et takeaway-sted. Bygningen er gammel og vi venter kanskje fremdeles på noen tillatelser, men jeg er overrasket over at de stenger oss. Samtidig forstår jeg dem, og vi skal fikse dette så fort vi kan.

Feil på el-anlegg

Ifølge etterretningen til A-krim brukes det også ulovlig, uregistrert arbeidskraft mange steder.

– Det er også snakk om svart omsetning og Nav-bedrageri, sier Andersen i Arbeidstilsynet.

Han forteller at de i løpet av aksjonen oppdaget en rekke feil på de elektriske systemene flere steder.

– Det er gjort mye uautorisert el-arbeid. Spesielt ett sted var stygt – der hadde det vært branntilløp i det elektriske anlegget, vegg i vegg med en bensinstasjon.

BT retter: Kebabstedet Dalia sto en stund på listen over stengte spisesteder, men dette stemmer ikke. BT beklager feilen.