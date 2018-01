Politi, tollvesen og skjenkekontor er blant etatene som er ute og aksjonerer fredag kveld. Av rundt 20 serveringssteder, skal minst halvparten stenges.

Litt over 18.30 fredag kveld gikk et titall sivilkledde personer inn på Bergen Kebab i Christian Michelsens gate. Dette var et av de rundt 20 serveringsstedene de skulle besøke denne kvelden.

Manglet bevilling

Kebabrestauranten var da stengt BT ankom stedet. Dette bekreftes av Nhwzadi, som jobber der.

– Men dette handler ikke om mathygiene eller noe sånt. Vi ble stengt på grunn av manglende serveringsbevilling, sier han og legger til:

– Men vi har jo egentlig den.

Mens BT er på stedet, leter han febrilsk sammen med flere kolleger etter papirene som politiet etterspør.

2211-tipser

Skal stenge steder

Det er A-krim Hordaland som er ute på tokt i bergensgatene. Dette er et samarbeid mellom fem offentlige etater, med mål om å stanse arbeidslivskriminalitet. De faste deltakerne er Skatt vest, politiet, Arbeidstilsynet, Nav og Kemneren.

Fredag kveld er det flere etater med, som Tollvesenet og Skjenkekontoret. Det bekrefter Øystein Andersen, talsperson i A-krim.

Han forteller at bakgrunnen for aksjonen er etterretning i offentlige registre og tips til publikum. A-krim kjenner til et tyvetalls steder som vil bli stengt ned i dag, fordi de ikke har bevilling.

– Om vi stenger flere steder, avhenger av hva vi finner på de stedene vi besøker, sier Andersen, som påpeker at de også har med seg narkotikahunder.

Paul S. Amundsen

BT treffer ham i Øvregaten utenfor Restaurant Mariana, som er et av stedene som skulle stenges.

– Men det ser ut som om de har stengt seg selv. Det var jo sånn sett positivt, sier han.

Kjøpte kjøtt på gaten

– Hvilke problemer kan det føre med seg å drive uten bevilling?

– Problemet er at man ikke har garanti for hvordan maten lages på kjøkkenet der. Både mat og standarden på serveringen er usikker, sier Andersen.

Han forteller at de så langt i kveld har konfiskert store mengder kjøtt.

– Dette var kjøtt som innehavere forteller at de har kjøpt på gaten av ukjente leverandører. De kan føre til store konsekvenser, slår han fast.

Ifølge etterretningen til A-krim brukes det også ulovlig, uregistrert arbeidskraft mange steder.

– Det er også snakk om svart omsetning og NAV-bedrageri.

Andersen forteller at de i løpet av aksjonen har oppdaget en rekke feil på de elektriske systemene flere steder.

– Det er gjort mye uautorisert el-arbeid. Spesielt ett sted var stygt – der hadde det vært branntilløp i det elektriske anlegget, vegg i vegg med en bensinstasjon.