Det dirret av både snø og forventning i luften da Iris Fivelstad i dag tok over som Norges første kvinnelig fregattsjef under en høytidelig seremoni på Haakonsvern.

– Jeg er stolt, og veldig glad. Nå overtar jeg en topptrent besetning som kommer rett fra seks måneders Nato-tjeneste, forteller den ferske skipssjefen.

KNM «Otto Sverdrup» er en av fem fregatter i Fritjof Nansen-klassen som ble overtatt av det norske forsvaret i perioden 2006 til 2011.

Skipene brukes blant annet dersom Nato skal gå inn i en operasjon, og i desember kom fregatten tilbake til Bergen til det som ble en følelsesladd mottakelse.

Stor besetning

42-åringen fra Stranda i Møre og Romsdal blir øverste leder for en besetning på om lag 130 mann. Til tider kan mannskapet komme opp i 170.

– Otto Sverdrup er blitt omtalt som at han aldri var rådløs. Med denne besetningen er jeg sikker på at det er noe jeg heller ikke kommer til å bli, sier hun og smiler.

Paul André Sommerfeldt

Under det historiske kommandoskiftet på Haakonsvern tok Fivelstad stafettpinnen videre etter avtroppende skipssjef Frode Røthe, som nå skal rett ut i pappaperm og deretter videre til KNM «Tordenskjold». Han rettet en stor takk til Sjøforsvarets ledelse og kom med rosende ord til sin etterfølger.

Baner vei for andre

Sjef for marinen og flaggkommandør, Ole Morten Sandquist, sier at overtakelsen er en stor begivenhet som markerer et viktig veiskille.

Ikke minst fordi Fivelstad nå har banet vei for at flere kvinner kan innta lederstillinger i det norske forsvaret.

– Forsvaret har vært mannsdominert i mange år, men dette viser at kvinner kan innta alle roller. Jeg håper at Iris kan inspirere andre kvinner, sier Sandquist.

Paul André Sommerfeldt

Lang erfaring

Han understreker samtidig at Fivelstad har fått jobben først og fremst fordi hun er svært godt kvalifisert og allerede har en lang karriere bak seg i Sjøforsvaret.

Blant annet kan hun vise til Befalsskole, Sjøkrigsskole og flere år med seiling på både ubåt og fregatter i ulike klasser.

Sjef i Sjøforsvaret, Nils Andreas Stensønes, er også full av lovord.

– Hun er en dyktig leder og faglig militær sterk, forsikrer han.

– Tenker ikke så mye på det

Selv er ikke hovedpersonen så opptatt av at hun er den første kvinnen som blir sjef på en fregatt.

– Jeg tenker først og fremst jeg er heldig, og ikke så mye på at jeg er den første kvinnen. Det er så mange dyktige damer rundt om i systemet i mange forskjellige jobber. I grunn var det litt tilfeldig at jeg ble den første, sier Fivelstad.

Hun legger til at Solveig Krey og Tone Størksen er blant kvinnene som har vært med på å åpne dører for henne. De to ble henholdsvis første kvinnelige ubåtsjef og sjef på en minejeger.

Paul André Sommerfeldt

Ser frem til øvelser

KNM «Otto Sverdrup» skal i første omgang seile ut for å løse militære oppgaver langs norskekysten.

Nå kribler Fivelstad etter å komme i gang i det elementet der hun trives best.

– Vi begynner med vedlikehold og avspasering for dem som har vært lenge ute. Så skal vi trene i nasjonale farvann, hovedsakelig frem mot den store øvelsen «Trident Juncture» i høst. Det blir både interessant og spennende, sier hun.