Politiet jobber på spreng for å finne ut hva som er lastet ned og hva det eventuelt skulle brukes til.

Politiet vurderer torsdag å be om to ukers varetektsfengsling av en mann i 30-årene, bosatt i Bergen, etter et innbrudd i datasystemet til Statens vegvesen.

Ifølge politiadvokat Anders Hoff i Vest politidistrikt kan det være snakk om et svært omfattende datainnbrudd. Hvis politiet går til det skrittet å be om fengsling, vil det være på grunn av fare for ødeleggelse av bevis.

– Vi mener han har manipulert datasystemet og så søkt på flere millioner brukeridentiteter, altså personer. Veldig mange brukere kan være berørt av dette.

– Navn og adresser

Siktelsen mot mannen gjelder straffelovens paragraf 204, om «Innbrudd i datasystem».

I den korte lovteksten står det om bot eller fengsel som straff for den som «ved å bryte en beskyttelse eller ved annen uberettiget fremgangsmåte skaffer seg tilgang til datasystem eller del av det».

– Hva er det som er søkt opp?

– Det dreier seg blant annet om personopplysninger som navn og adresser. Nå jobber vi for å avklare nøyaktig hva som har foregått, hvilke data som er lastet ned, hvor de er lagret og hva dataene eventuelt er brukt til eller skulle brukes til, sier Hoff.

Tror ikke opplysninger er endret

Politiet har ikke funnet lignende forhold knyttet til mannen fra tidligere.

– Kan han ha fått tilgang til flere opplysninger enn navn og adresser?

– Det kan vi kanskje si mer om senere, sier Hoff.

Ifølge politiadvokaten tyder det foreløpig på at det ikke er de mest sensitive dataene som er berørt.

– Men det er for tidlig å si.

– Kan opplysninger i databasen ha blitt endret?

– Også det er for tidlig å si, men foreløpig ser det ikke slik ut.

Anmeldte straks

Direktør Lars B. Kalfoss i Vegdirektoratets IKT-avdeling sier at datainnbruddet ble oppdaget for et par dager siden, og at man straks anmeldte forholdet til politiet.

– Det var ved rutinemessig gjennomgang av våre registre at uregelmessighetene ble oppdaget. Hva vedkommende har gjort eller ikke gjort kan jeg ikke kommentere. Det blir politiets oppgave å finne ut av dette.

Vegdirektoratet

– Tiltak iverksatt

– Hva slags tiltak har dere iverksatt for å forhindre liknende episoder?

– Vi har allerede iverksatt tiltak for å sikre systemene våre bedre. Vi jobber tett sammen med politiet for å avdekke flere detaljer, men har ikke så mye mer å informere om nå, sier Kalfoss.