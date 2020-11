Lasteskip med åtte personer om bord drev mot land utenfor Sotra

Det første forsøket på å feste slep i havaristen mislyktes. Skipet har fått i gang den ene hovedmotoren.

Klokken 05.11 kom det melding fra det 90 meter lange lasteskipet om at de hadde mistet motorkraften. Foto: Skjermdump fra Marinetraffic

Det pågår søndag morgen en større redningsaksjon utenfor Telavåg.

Lasteskipet «Wilson Parnu», med åtte personer om bord, fikk motorstopp og drev mot land noen få nautiske mil fra kysten av Sotra.

Johan Mannsåker, som er vakthavende redningsleder ved Hovedredningssentralen på Sola, sier de fikk melding om havariet klokken 05.11 søndag morgen. Også politiet deltar i redningsaksjonen.

Klokken 07.45 forteller Mannsåker at skipet har fått noe motorkraft.

– Det rapporteres at de har fått i gang den ene hovedmotoren, men de kan plutselig få motorstans igjen, så vi prøver fortsatt å få sleper om bord, sier Mannsåker.

Slik så «Wilson Parnu» ut da hun lå i Svelgen 2. juni i år. Foto: Bernt Sortland

500 meter fra nærmeste grunne

Klokken 08 viser sporingsdata fra Marinetraffic at skipet beveger seg vekk fra land.

– Akkurat nå går det veldig sakte vestover. Skipet har litt motorkraft, men det er veldig ustabilt. Alle ressursene blir i området, sier Mannsåker.

Han sier at det var cirka 500 meter til nærmeste grunne da skipet begynte å ta seg vestover for egen maskin.

– Det er nært. Vi vil ikke ha det noe nærmere enn det, sier Mannsåker.

Alle nødetater er på plass i Telavåg. Fregatten KNM «Otto Sverdup», en redningsskøyte, et redningshelikopter, en ambulansebåt, et redningshelikopter, en slepebåt og en fiskebåt er nå igjen på stedet for å følge med på at skipet kommer seg vekk fra land.

Norskeid skip

Det blåser sterk kuling inn mot land i området der redningsaksjonen pågår.

Mannskapet om bord har det bra, ifølge redningslederen.

Alle nødetater er på plass i Telavåg søndag morgen. Foto: Ørjan Deisz

Fakta «Wilson Parnu» Er et kombinertskip som kan frakte stykkgods, bulklast og containere.

Skipet er 89,8 meter langt og 14,5 meter bredt.

Eieren er Wilson Shipowning AS i Bergen.

Fartøyet ble bygget i Spania i 2008.

Wilson kjøpte skipet i november 2019. Les mer

«Wilson Parnu» eies av rederiet Wilson, som har hovedkontoret sitt i Bergen, hvor skipet også har hjemehavn. Ingen av mannskapet på åtte personer skal være norske.

Fiskebåten «Nordtind» lyktes med å feste slep i skipet søndag morgen, men det slet igjen, forteller Mannsåker. Det ble deretter gjort nye forsøk, mens lasteskipet selv slapp anker og etter hvert fikk dreggfeste før det fikk start på motoren igjen.

Dersom situasjonen ikke kommer under kontroll, vil Hovedredningssentralen oppfordre kapteinen til å evakuere.

– På et tidspunkt må vi avtale med kapteinen at vi har gjort det vi kan for å berge skipet, og oppfordre dem til å forlate skipet og bli heist opp av helikopter, sa Mannsåker tidlig søndag morgen.