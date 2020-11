Nå er det snart slutt på denne idyllen, farevarslene står i kø på Vestlandet

– Vi har en liten pausedag i dag. Men lavtrykk er på vei utover fredagskvelden, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.

Fredag var mange på tur på Fløyen i det vakre vinterværet. Bildet er tatt på vei opp til Brushytten. Foto: Arne Lien

Det er faktisk ingen gode nyheter på værfronten for denne helgen.

Fredag kveld blir det vindøkning fra sør og nedbør, samtidig som temperaturen stiger.

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for vindkast nord i Vestland fylke. Det er ventet kraftig vind med lokale vindkast på 30 til 37 meter i sekundet. Og det blir aller mest vind i Sogn og Fjordane.

Full storm

– Vinden er verdt å merke seg. Det blir full storm på kysten av Sogn og Fjordane og orkan ved Stad. På kysten av Hordaland blir det liten storm, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Dette er altså ikke helgen for å dra ut i båt.

Hovedredningssentralen sendte fredag ettermiddag ut en påminnelse om stormvarsel med pålandsvind for hele helgen. Og oppfordrer båteiere til å sjekke sikring og fortøyninger av sine fartøy.

I løpet av seks timer skal det regne intenst i Hordaland. Foto: Meteorologene

Farevarsel for regn

Det kommer også en god del nedbør fra sent fredag kveld og natt til lørdag.

I en periode på seks timer kan det lokalt komme 40–50 millimeter nedbør.

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for mye regn fra natt til lørdag til lørdag morgen i Hordaland.

– Siden det er en del snø, kan det bli slapsete vær. Men det er et gunstig tidspunkt at det er i natt og at det er helg, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Bygevær lørdag

Fra tidlig lørdag formiddag dreier vinden på vest og sørvest.

Da blir det perioder med bygevær og oppholdsvær.

Men selv om vinden minker, er det fremdeles stiv til sterk kuling, og ved Stad vil det fremdeles blåse storm.

Snøgrensen vil ligge på 700 til 800 meter.

Snøfokk i fjellet

I fjellet i Sør-Norge er det ventet snøfokk lørdag og søndag på grunn av snøvær og kraftig vind fra sør og senere fra vest.

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for snø.

Lokalt kan det bli vanskelige kjøreforhold. Det kan også bli kolonnekjøring og/eller fare for stengte veier.

Faren øker fra natt til lørdag klokken 01, og er over ved 22-tiden søndag kveld.

– Snøfokk gir redusert sikt, og man bør beregne ekstra tid og kjøre etter forholdene. Følg med på værvarselet, er rådet fra meteorologen.

– Vil du advare folk mot å kjøre i fjellet?

– Det er ikke min jobb. Men jeg ville ikke ha reist på fjelltur i høyfjellet denne helgen. Det er mye vind og vær, sier Andersen.

Jordskredfare

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har også sendt ut gult varsel for jordskredfare for indre deler av Vestland fylke. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er alt svært høy.

Og det intensive regnet som ventes natt til lørdag vil sammen med snøsmelting øke faren for jordskred.

Bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatte og oppfordringen er at man bør holde seg unna slike områder.

Fare for flom

NVE har også sendt ut gult farevarsel for flomfare for Vestland fylke natt til lørdag.

Oppfordringen er å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder.

Rense stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø, is, jord, grus, kvist og løv. Folk blir også bedt om å holde seg unna elver og bekker med stor vannføring.