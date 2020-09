Mann siktet for drap

Politiet har pågrepet mannen som var i leiligheten i Åsane og siktet ham for drap.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Kvinnen ble funnet død i Åsane natt til søndag. Foto: Jannica Luoto

Politiet har pågrepet mannen som var i leiligheten i Åsane og siktet ham for drap. Mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen.

Politiet i Bergen holder søndag kveld en pressebrifing på politihuset i byen med påtaleansvarlig Eli Valheim i Vest politidistrikt.

Valheim vil gi en kort gjennomgang av saken og politiets arbeid så langt.

Politiet vil orientere om saken cirka klokken 21.30. Følg pressekonferansen her.

Politi og ambulanse rykket ved 23.30-tiden lørdag kveld ut til et villaområde i Åsane bydel. I et bolighus, som er seksjonert i flere leiligheter, fant politiet en mann og en kvinne i 20-årene. Den ene fremsto som livløs, den andre var død.

I en pressemelding søndag ettermiddag skrev politiet at de etterforsker dødsfallet som mistenkelig. Nå har politiet valgt å sikte mannen for drap.

Les også Mistenkelig dødsfall i Åsane: Mann som var i leiligheten har fått forsvarer

«Kvinnen skal obduseres på Gades Institutt, men på grunn av smittevern restriksjoner vil dette skje tidligst mandag, eventuelt tirsdag», skrev politiet.

I dette huset i Åsane ble en kvinne funnet død. Foto: Jannica Luoto

Søndag formiddag var det sivilt politi på adressen i Åsane. BT snakket med to naboer som bor i samme hus hvor kvinnen ble funnet død.

De opplyser at de ble kontaktet lørdag kveld fra en person med spørsmål om de kunne undersøke etasjen over.

Les også Kvinne funnet død i leilighet

Da telefonen ringte flere ganger, bestemte de seg for å varsle huseier. De opplyser at huseier kom og at de så gikk opp i leiligheten.

I et rom fant de den livløse mannen, i et annet kvinnen, ifølge de to.

– Det er litt ekkelt og sjokkerende det som har skjedd, sier den ene av dem.

Den avdøde kvinnen og mannen som bodde i leiligheten beskrives som ordentlige og oppegående av en person som kjenner til dem.