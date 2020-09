Politiet: – Lastebilsjåføren klamret seg til girspaken og rattet

Sjåføren skulle levere torv til en hytte i Myrkdalen da veien sviktet under lastebilen.

– Lastebilen slo nesten rundt, sier daglig leder Eirik Bergan i Bergan Bygg som eier lastebilen. Foto: Politiet

Den mannlige lastebilsjåføren var torsdag morgen i ferd med å rigge seg til på en stikkvei utenfor en hytte i Helgatun-feltet i Voss fjellandsby, da veien ga etter. Dermed veltet lastebilen over på siden og inn mot hytten.

– Skjedde i slow motion

– Lastebilsjåføren klamret seg til girspaken og rattet. Hvis han ikke hadde klart å holde seg fast, kunne han ha slått seg godt, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til BT.

Politiet ble varslet om ulykken i Feissgrovvegen i Myrkdalen klokken 09.38 torsdag.

– Dette skjedde i slow motion og lastebilen la seg på siden. Sjåføren er litt forslått og har vondt i en fot, sier Hellesund.

Ingen ble alvorlig skadet da veien ga etter og lastebilen veltet. Foto: Politiet

Foto: Politiet

Ringte sjefen

Lastebilsjåføren, som er i 50-årene, ringte selv til sjefen sin Eirik Bergan og fortalte hva som hadde skjedd. Bergan er daglig leder i Bergan Bygg på Osterøy.

– Heldigvis visste jeg ikke noe før han ringte, sier Bergan.

Han forteller at de skulle levere torv til et tak på et tilbygg til en hytte da det gikk galt.

– Et sjokk

– Da veien raste ut under ham, slo lastebilen nesten rundt. Det var selvfølgelig et sjokk. Men han rakk å klamre seg fast og ble dermed ikke slått mot vinduet, sier Bergan til BT ved 12.45-tiden.

Da var den daglige lederen på vei til Myrkdalen.

– Hytteeier var inne

Bergan forteller at sidemannen på lastebilen sto bak bilen da den la seg over på siden.

– Heldigvis var han på riktig side bak bilen. Og hytteeieren var heldigvis inne i hytten. Sjåføren skal en tur på legevakten, men det er vanlig rutine, sier Bergan.

– Er det store skader på hytten?

– Det er bare mindre ubetydelige skader, småtteri, sier Bergan.

– Hva tenker du om det som har skjedd?

– Veien er for dårlig, sier den daglige lederen.

Politiet opplyser på Twitter at lastebileieren selv ordner med berging og skade på hytten via forsikring.