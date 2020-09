Synes du sist helg var våt? Førstkommende blir verre.

Denne uken blir det også sludd- og snøbyger i fjellet i Sør-Norge.

Værmessig står ikke lyspunktene i kø i Vestland fylke. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt i Bergen karakteriserer værutsiktene for helgen som veldig dårlige.

– Ser ikke bra ut

– Forrige helg kom det 100 millimeter nedbør i Bergen fra torsdag til søndag. Nå kan vi få like mye i løpet av 48 timer fra fredag klokken 12 til søndag. Det ser ikke bra ut, sier han.

Situasjonen tirsdag og onsdag er pålandsvind og regnbyger.

– Det er fint innimellom, men klassisk intenst bygevær, sier Fagerlid.

Nedbørsmengden er likevel ikke så stor at meteorologene vurderer å sende ut farevarsel.

– Det blir vått, men det må vi tåle i september. Det er den våteste måneden. Vanligvis er det 26 dager med nedbør og opp under 300 millimeter i september, sier Fagerlid.

Snø i fjellet

Kjølige luftmasser som er på vei mot Sør-Norge, gjør at snøgrensen onsdag ettermiddag synker ned til 1000 meter. Det betyr sluddbyger og snøbyger i fjellet, opplyser Meteorologene på Twitter og ber bilister kjøre etter forholdene.

– Det er plussgrader på dagtid, så snøen vil nok smelte, men Hardangervidda og Sognefjellet er mest utsatt. Og Haukeli og etter hvert Hemsedal, sier Fagerlid.

Natt til torsdag og natt til fredag vil snøgrensen også ligge på rundt 1000 meter.

– Folk som skal reise over fjellet på nattetid eller tidlig om morgenen må være klar over at det kan være glatt, sier meteorologen.

– Slipper å fryse

– Er det ingen lyspunkter?

– Mandag og tirsdag i neste uke vil temperaturen ligge på 18–20 grader i Vestland fylke. Så vi slipper å fryse mens det regner. Dette er ikke noe å bry seg om, vi er vanntette, sier han i en humoristisk tone.

Og etter 16. september kan det bli flere dager med fint vær.

– Det er håp om høytrykk i slutten av neste uke. Men det er ti dager frem i tid og derfor litt usikkert, sier Fagerlid.