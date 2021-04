Tre personer tatt av skred. – De er i god behold

En familie ble ført nedover av skredemassene, oppyser politiet.

Dette bildet er tatt like etter skredet av en skiløper som var i området, og viser skredbanen ned fra Tortnegrøegga. Foto: Per Magne Bakke

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Søndag ettermiddag gikk det to større snøskred i Stardalen i Sunnfjord.

Politiet ble varslet om skredet i 13-tiden søndag.

Ifølge politiet ble far og to tenåringsbarn tatt av skredet. De skal ha blitt tatt av skredet langt nede, og ble aldri begravd av snømassene. Barns mor unngikk skredet så vidt, ifølge politiet.

Like før klokken 16 avslutter politiet aksjonen og opplyser at ingen er savnet eller skadet.

– Vi så skredet gikk

Personen som varslet om skredet, var vitnet til skredet på avstand.

– Det gikk høyt oppe i fjellet, anslått på 1400 meter. Og skredet er 3–400 meter bredt. Seks personer ble sett i området like før skredet gikk, vi har ikke fått kontakt med dem. Hvis de tilfeldigvis ser dette, må de kontakte oss, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

Klokken 13.50 meldte politiet at fire personer som var i skredområdet var funnet i god behold.

– Vi jobber hektisk med å kartlegge om det har vært flere i området. De fire vi har hatt kontakt med forteller at de ikke savner noen i sitt turfølge. Men vi kan ikke utelukke at det har vært andre i området, sa Hellesund til BT.

Skredet skal ha gått under toppen Tortnegrøegga (1416 Moh.).

De to skredene skal ha gått omtrent på samme tid og i nærheten av hverandre.

– Visste at det ikke var trygt

Per Magne Bakke var på tur i området med kamerater da skredet gikk.

– Det er et populært turområde. Det fjellet der skredet gikk, er vanlig topptur gjennom hele vinteren. Men vi valgte den ruten vekk i dag fordi vi anså det som skredfarlig å gå den ruten, sier Bakke.

Han forteller at de var på et nabofjell da skredet gikk.

– Vi så da skredet gikk. Det som var ugreit var at vi så at det var folk som hadde krysset over og inn i siden der skredet gikk. Vi hadde akkurat også sett folk som gikk over skredet, forteller han.

Kjetil Flatjord bor innerst i Stardalen og er veldig godt kjent i det aktuelle fjellområdet. Han forteller at det er ikke er uvanlig med små ras der.

– Med all nysnøen om har kommet den siste uken, visste jeg at det ikke er trygt å gå inn, men det er alltid noen som skal opp på toppene, sier Flatjord.

Helikopter med hunder

Nødetater og frivillige rykket ut til området som ligger nordøst for kommunesenteret Skei i Jølster kommune. Alle redningsmannskaper opererer fra Befring.

– Vi er inne med to helikoptre og redningshunder for å sjekke og klarere området, sa vaktkommandør på 110-sentralen, Helge Lund.

– Luftambulansen melder at de ser ett skred til som ikke er blitt observert fra bakken. Vi søker i begge disse, opplyste operasjonsleder Eivind Hellesund i politiet.

Også Norske Redningshunder rykket ut.

Fungerende leder i Førde Røde Kors Hjelpekorps, Are Bødal, fortalte klokken 14.25 at det var 15 mann på plass fra skredgruppen til Sogn og Fjordane Røde Kors.

– De blir trolig løftet ut i helikopter nå.

Politiet var i kontakt med rundt 40 personer som har oppholdt seg i området før de avsluttet aksjonen i 16-tiden.

Betydelig skredfare

Varsom.no melder om betydelig snøskredfare i Indre Fjordane.

I tillegg til de to skredene i Sunnfjord, gikk det også et større skred i Luster i Sogn ved 15-tiden søndag.

Lørdag rykket letemannskap ut til et større skred i Myrkdalen. Ingen ble tatt av skredet, som trolig ble utløst av en skiløper.