En sterk forsker og en fantastisk kollega

Professor i medisinsk historie Aina Helen Schiøtz er død.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Aina Schiøtz døde 31. oktober, 73 år gammel. Aina var en skarp intellektuell som møtte både mennesker og fag med kloke innspill, varme og vennlighet, skriver kollegaer i minneordet. Foto: Paul S. Amundsen



Det var med sorg vi mottok beskjed om at vår gode kollega Aina Helen Schiøtz var død etter lengre tids sykdom. Aina var en skarp intellektuell som møtte både mennesker og fag med kloke innspill, varme og vennlighet.

Hun kom fra en familie hvor faren var distriktslege og moren var sykepleier, og det var aldri tvil om at Aina skulle ta høyere utdanning. Hennes kall ble å utsette medisinen for et kritisk historisk blikk.

Hun hadde en god og produktiv penn og publiserte godt over 100 arbeid, inkludert lærebøker, forskningsartikler, avisinnlegg, foredrag og bokanmeldelser.

Forskningsinteressen lå i samfunnsmedisinske problemstillinger, inkludert legeprofesjonens historie, fremveksten av rettsmedisinen og forholdet mellom juss og medisin.

Læreboken "Viljen til Liv" vil forbli referanseverk i norsk medisinsk historie. En rød tråd i forfatterskapet er interessen for hvordan samfunn og helsevesen har forholdt seg til svake grupper. Arbeidene har et tydelig kvinneperspektiv, og inkluderte oppmerksomhet rundt andre helseprofesjoner enn legestanden, som sykepleiere og jordmødre.

For Aina var historie et spørsmål om endring over tid, brudd og kontinuitet, ikke nødvendigvis en historie om stadige fremskritt. Fortiden skulle ikke skjønnmales, men forstås i all sin kompleksitet.

Aina begynte i 2005 som professor i medisinsk historie ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB, hvor hun ble resten av karrieren.

Aina var en dedikert fagperson og forsker, men også et varmt menneske med mange interesser, godt humør og stort engasjement og omsorg for mennesker rundt seg. Hun takket alltid ja til å gi tilbakemeldinger på andres arbeid, og tilbakemeldingene var bestandig grundige og kritiske, men vennlige.

Hun var ivrig leser av skjønnlitteratur, og hun stortrivdes i den norske fjellheimen. Sykdommen satte de siste årene begrensninger, men hun forble et aktivt fagmenneske inntil det siste.

Aina vil bli dypt savnet som en sterk forsker og en fantastisk kollega.

Vi lyser fred over hennes minne.

Kollegaer ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin