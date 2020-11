Politispaneren satt på taket på Oasen mens bussjåføren fikk en SMS

«Dere kidnappet og banket den gamle rikingen i 2015, men fikk ikke tak i pengene. Det var en tabbe. Møt meg alene på metz bar på bryggen i kveld kl. 23. Kom alene».

Politiet spanet på en bussjåfør i fjor sommer. Mannen er nå tiltalt for grovt ran.

Denne tekstmeldingen ble sendt på polsk om kvelden 22. august i fjor. Avsender var en etterforsker hos bergenspolitiet.

Mottaker var den nå 37 år gamle mannen som er tiltalt for grovt ran av Petter Slengesol og Reidar Osen. «Den gamle rikingen» i SMS-en hentydet til Osen.

Politiet hadde fått DNA på 37-åringen som knyttet ham til saken. Han var siktet, og politiet spanet på ham.

– Klokken 18.35 kjørte han bussen inn på Oasen terminal og parkerte utenfor sjåførbrakken. Han hadde nettopp fått tekstmeldingen. Han satt helt rolig og leste den, sa Markus Hauge som vitnet i rettssaken mot mannen.

Brukte kikkert

Politiførstebetjenten arbeidet i fjor som spaner. Han satt på taket av Oasen og fulgte med på bussjåførens reaksjon gjennom kikkert.

Han fortalte at han så ham godt og var i stand til å se den minste reaksjon, for eksempel om han ville blinke med øynene eller gråte.

Bussjåføren fortsatte kveldsvakten med politiet på god avstand. Politiet fulgte også med på utestedet Metz, men der skjedde ingenting, ifølge Hauge.

Klokken 00.29 natt til 23. august kjørte han fra bussterminalen fra Mannsverk til Shell-stasjonen i Storetveitveien.

– Der parkerte han bilen og satt i ro. Klokken 00.38 kjørte han mot Danmarks plass og videre mot sentrum. Han tok av til riksvei 555 og stanset på avkjøringsrampen, sa Hauge.

– Et perfekt sted å stanse

Rampen han sikter til er nedkjøringsrampen til det såkalte spagettikrysset der man kan kjørte flere steder, blant annet vestover mot Puddefjordsbroen.

– I det øyeblikket han stanset på den avkjøringsrampen forsto jeg at han drev med antispaning. Det var et veldig spesielt sted å stanse. Han ville finne ut om noen fulgte etter ham, hvem det i så fall var og riste dem av seg, sa Hauge.

Klokken var blitt 00.50, og det var 21 minutter siden han hadde kjørt fra Mannsverk.

– Det var et perfekt sted for ham å stanse. Han kunne stikke av i alle retninger. Spaningsbilen kjørte forbi ham, sa Hauge og fortalte at han observerte dette fra et annet sted.

– Det er vanskelig beskrive ham som profesjonell, men han fremsto kalkulert, sa politiførstebetjenten.

Han deltok da 37-åringen ble pågrepet. Det skjedde på parkeringsplassen til Tide på Mannsverk. Pågripelsen gikk helt rolig for seg, ifølge Hauge.

– Vi kjørte ham til politihuset, og det var en fin og rolig tur. Han sa han ikke ønsket forsvarer, men vi oppfordret ham til å få dette, sa han.