Disse tiltakene kan bli innført i Bergen

Forbud mot å organisert idrett. Stengte varehus og påbud med munnbind. Dette er noen av tiltakene som kan bli innført i Bergen.

Nå kan treningssentrene i Bergen bli stengt. Søndag kommer avklaringen om nye tiltak. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Lørdag kveld sendte Bergen kommune ut pressemelding om situasjonen og ba innbyggerne i bergensregionen om å forberede seg på strengere smittetiltak.

På grunn av en økning i antall tilfeller av mutert virus i Bergen, har byrådet bedt regjeringen om å innføre strengere smitteverntiltak for regionen.

– Vi er i en situasjon der det potensielt er massespredning, sier helsebyråd Beate Husa (KrF).

– Mange ansatte

Hun er spesielt bekymret for smitte av det sørafrikanske viruset på en byggeplass i Bergen. Hun vil ikke si hvilken byggeplass det gjelder.

– Det er mange ansatte som har tilknytning til byggeplassen. Vi har ikke oversikt over hvor mange og har heller ikke testet alle. Det er en uoversiktlig situasjon som bekymrer oss. Det sørafrikanske viruset kan ha en større utbredelse enn det vi har oversikt over nå, sier Husa.

Helsebyråden venter at tiltakene som innføres er strenge og ligger tett opp til tiltakene som ble innført i Nordre Follo og kommunene rundt.

I Follo måtte de fleste butikker stenge. Det samme gjorde serveringssteder, treningssenter, biblioteker, museer og kinoer. Skoler og barnehager måtte innføre rødt nivå.

Innbyggerne ble også anbefalt av regjeringen om å unngå besøk hjemme.

– Regjeringen har laget en detaljert covid-19 forskrift hvor det kommer frem hvilke tiltak som er aktuelle. Jeg venter at de tar utgangspunkt i disse tiltakene, men hvilket nivå de legger seg på er det opp til regjeringen å vurdere, sier hun.

Det kan bli påbudt med munnbind på steder der meteren ikke kan overholdes. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Dette er smitteverntiltak som kan innføres:

Kapittel 5A i koronaforskriften innebærer blant annet følgende tiltak:

Serveringssteder stenges. De kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke nytes på stedet.

Butikker og varehus stenger, med unntak av: matbutikker, apotek, vinmonopol og bensinstasjoner.

Treningssentre og svømmehaller stenges.

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn.

Biblioteker, museer og steder for underholdnings- og fritidsaktiviteter stenges.

Kino, teater og andre kultursteder stenges.

Hjemmekontor blir påbudt, så langt det er praktisk mulig.

Munnbind blir påbudt på steder der det ikke er mulig å holde én meters avstand.

Det er ikke tillat å gjennomføre arrangementer, med unntak av begravelser.

Se den fullstendige oversikten over tiltak og unntak i kapittel 5A på lovdata sine sider.

Tiltakene som skal innføres for Bergen kan innebære at barn og voksne ikke får drive organiserte idrettsaktiviteter. Her fra trening med Fana G15/16. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Husa sier at det er naturlig at kommuner med mutantutbrudd har litt mer omfattende tiltak enn de omkringliggende kommunene.

– Det er også mulig at kommuner kan innføre strengere tiltak enn det regjeringen vedtar, dersom de mener det er behov for det, sier Husa.

Hun håper at tiltakene som hun venter at regjeringen nå innfører kommer til å vare i en kort og begrenset periode.

– Vi håper at vi raskt kan få kontroll over situasjonen, slik at det kan slippes opp igjen innen kort tid.

Husa viser til at tiltakene som blir innført kan være inngripende med «betydelige negative konsekvenser for befolkningen, også for barn og unge».

Helsebyråd Beate Husa ønsker ikke å kommentere om det blir rødt nivå på skoler og barnehager før pressekonferansen søndag formiddag.