Jarle Aasland Ekteparet betalte nærmere 5,5 millioner kroner for huset på Stokka i Stavanger. De trodde de hadde funnet den perfekte boligen til seg og sine to små barn. Da de reiv veggen på soverommet, kom sjokket.

En takstmann sa at han ikke hadde sett et større rottereir på sine 43 år i byggebransjen og at huset burde rives. En annen sa at det holdt å reparere for 87.500 kroner. Småbarnsforeldrene Sondre Solvoll Bakketun og June Haugane måtte leve i uvisse i over ett år.