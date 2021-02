Podkast: – Det er ei ekte livskrise å få eit barn. Det skal ein ikkje vere åleine om.

Hurtigtestar skal no sikre at vertande fedrar får vere med på fødslar i pandemien. Men norske fødande har hatt for dårlege forhold lenge før korona kom inn biletet, meiner kommentatortrioen Morten Myksvoll, Gerd Tjeldflåt og Jens Kihl.

I tillegg diskuterer dei tre kva som blir ståande igjen etter vekas jubilant, statsminister Erna Solberg (H) som nyleg fylte 60.

