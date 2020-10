Brannmannskapa søkjer i sjøen etter eigen kollega: – Det mest kjensleladde oppdraget eg har hatt

Den sakna Christoffer Lysne Elgåen (29) jobba i brannvesenet i Aurland. – Det er veldig spesielt for oss at vi leiter etter han, seier brannsjef Reinhardt Sørensen.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Biletet viser ein av båtane som deltek i søket etter 29 år gamle Christoffer Lysne Elgåen. Foto: Arne Veum

– Det er mykje meir kjensler med dette enn andre oppdrag eg har hatt gjennom 20 år i brannvesenet, seier Reinhardt Sørensen, teknisk sjef og brannsjef i Aurland kommune.

Sidan måndag morgon har store leitemannskap leita etter 29 år gamle Christoffer Lysne Elgåen, som blei meldt sakna av familien.

Elgåen var ute med kameratar fredag kveld og sidan har ingen hatt kontakt med han. Måndag kveld varsla politiet at søket gjekk over i ein ny fase der ein leitar etter antatt omkomen person.

– Veldig sosial

Sørensen har hatt kontor ved sidan av Elgåen på Rådhuset i tillegg til at dei jobba saman i brannkorpset.

– Det er veldig spesielt for oss alle at vi leiter etter han. Vi har ein jobb å gjere for å finne han, men det er mange tankar som svingar rundt. Vi tenkjer spesielt på familien, seier Sørensen, som først blei intervjua av Sogn Avis.

Han skildrar den sakna som svært sosial.

– Christoffer speler i to band og er godt likt av ungdomen. Alle i Aurlandssamfunnet kjende han.

– Enormt kor folk stiller opp

Onsdag ettermiddag deltek 42 personar og 17 båtar i søket gjennom Røde Kors og brannvesenet.

– Det er enormt kor folk stiller opp. Vi søkjer også med drone på land og i sjøen. Målet vårt er å finne han, seier Sørensen.

Søket går føre seg både i Aurlandsfjorden og Nerøyfjorden. Onsdag kveld ventar dei på ein ubåt som skal bidra i søket.

Søkinga kjem til å halde fram med uendra styrke i morgon, ifølgje brannsjefen.

Politiet har gjort funn som tyder på at 29-åringen har falt ned medan han gjekk langs denne vegen. Foto: Arne Veum

Familien takkar for innsatsen

Også fleire familiemedlemar til den sakna er tilsett i Aurland kommune. Ordføraren har dagleg kontakt med familien.

– Familien har det sjølvsagt tungt, men det går etter forholda bra, sjølv om det varierer frå time til time, seier Trygve Skjerdal.

Far til den sakna har bedt han vidareformidle følgjande:

– Familien uttrykker at dei er veldig takksame for den innsatsen som lokalsamfunnet bidreg med. Dei set stor pris på støtta og oppfølginga frå kommunen, brannvesen, politi og alle involverte.

Ordføraren: Flott ungdom

Rådhuset held ope onsdag frå klokka 19 for dei som ønskjer å samlast.

– Vi riggar oss for å ta imot dei som ønskjer å sitje ned og snakke litt, seier ordføraren, som sjølv vil delta.

– Christoffer jobba på Rådhuset og eg kjende han nokså godt, også før det. Christoffer var ein kjekk, ung mann.

Ordføraren skildrar han som arbeidsam, hyggeleg, open og med godt humør.

– Eg har berre gode ting å seie om han. Han var ein flott ungdom.

Ønskjer tips

Politiet har gjort funn som tyder på at 29-åringen har falt ned medan han gjekk langs vegen.

Politiet ønskjer difor kontakt med bilistar som har køyrt Skjerdalsvegen mellom Skjerdal og Aurland i tidsrommet frå midnatt fredag til laurdag morgon. Dei som har informasjon blir bedt om å ringe lensmannskontoret i Aurland.