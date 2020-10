Værmelding til å bli i godt humør av

Det blir mye sol og pent vær til og med fredag.

Det blir mye sol på Vestlandet denne uken. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Mandag er det riktignok noen byger langs kysten av Vestland fylke, men det er ventet at de gir seg mandag ettermiddag.

– Rundt Stad øker vinden på fra nordøstlig liten kuling til stiv kuling i kveld og natt. Resten av uken vil det være frisk bris til liten kuling rundt Stad. Onsdag kan det bli nordøstlig liten kuling langs kysten av tidligere Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden, sier vakthavende meteorolog Haldis Berge mandag formiddag.

Morgenene vil være kjølige, men midt på dagen kan temperaturene komme opp i 14–15 grader. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Berge sier at det også er en liten mulighet for lokal morgentåke litt inn i landet.

– Ellers er det ventet mye sol og pent vær. Temperaturene vil ligge på 12 til 14–15 grader midt på dagen, og det er muligheter for nattefrost innover i landet. Det vil være kjølig om morgenene, men det er ikke ventet noe nedbør, sier meteorologen ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Sol, sol og sol denne uken. Foto: Yr

– Hvordan blir været i helgen?

– Da kan været snu og det kan komme inn nedbør, men det er ikke sikkert. Denne uken ville jeg ha utnyttet det fine været og kommet meg ut på tur, sier Berge.

Meteorologene melder på Twitter mandag at siden det blir tørt og kaldere vær i Sør-Norge denne uken, betyr det økt fare for lokal luftforurensing. Hvordan det er der du bor, kan du sjekke i yr-appen under fanen «Rundt deg», eller så kan du få oversikt her: luftkvalitet.miljostatus.no