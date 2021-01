Tommy Sulen (61) er død

Entertaineren, Fyllingen-supporteren og bergenspatrioten Tommy Sulen er død.

Bergensartisten Tommy Sulen (61) måtte til slutt gi tapt for kreften. Foto: Paul S. Amundsen

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det har vært en tøff reise for storebroren min. Han kjempet mot kreften til siste slutt, sier Ramona Sulen til BT.

Den kjente bergensartisten Tommy Sulen døde 5. januar etter lang tids sykeleie på Sunniva ved Haraldsplass diakonale sykehus.

I februar 2007 fikk han konstatert benmargskreft.

– Legene ga Tommy 7–8 år, men han kjempet videre. Han har hatt sine opp- og nedturer, men har sloss videre. Humøret har alltid vært der, sier Ramona Sulen.

Tommy var en av fem søsken. Han etterlater seg to barn. Juni og Vetle.

– Den siste måneden har vi visst hvilken vei det kom til å gå, men heldigvis har han fått god pleie på Sunniva. Familien har hele tiden vært der sammen med han, forteller Ramona.

Entertaineren fra Fyllingsdalen er egentlig utdannet sykepleier, men har stort sett jobbet med underholdning. Gjennom tre tiår har han spredd musikk og moro i Bergensområdet.

For et par år siden var han også klar med sin første soloplate, «Inviting Rain», som terapi for seg selv og andre som kjemper mot sykdom.

Platen handler om sykdommen, og nettopp kunsten å takle regnværsdagene.

– Regnet kan sammenliknes med sykdommen. Man må takle at det er der, og gjøre det beste ut av det. Gripe mulighetene og nyte dagene, sa Sulen til Fanaposten i forbindelse med lanseringen.

De siste årene sverger til et sunt kosthold, hard trening, musikk og humor for å bekjempe sykdommen. Foto: Paul S. Amundsen

– Min bror har vært en livsnyter. Ingen var så full av humør og spillopper som Tommy. Han elsket livet og de små tingene, sier Ramona Sulen.

Hun forteller at storebroren var samlingspunktet i familien.

– Han fikk oss alltid til å le. Gitaren var aldri langt unna, sier hun.

– Tommy sa til meg: «Skulle det skje at jeg dør, er jeg glad for at jeg har levd et så rikt liv. Ikke alle har opplevd så mye som meg», sa han.

Tommy Sulen og Tron Jensen har spilt sammen i mange år. Foto: BERGENS TIDENDE

Kompisen Tron Jensen har vært hans samarbeidspartner i duoen «Guttene» i mange år, med flere plater og utallige konserter i land og strand.

– Tommy har vært en bauta i livet mitt. Han har vært min beste venn. Det vi har gjort sammen har vært et eventyr av en reise, sier Jensen.