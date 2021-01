Håper sporsnø skal felle Lucky

Intensiverer jakten på ulven i ytre Sogn og Sunnfjord.

Ulven Lucky fotografert av viltkamera nær Markhusvatnet i Hyllestad natt til sist søndag. Jegerne håper spor i snøen skal bidra til at ulven blir felt. Foto: Viltkamera/Jaktlag

Publisert Publisert Nå nettopp

Sist søndag ble ulven Lucky fanget på viltkamera i Hyllestad. Nå er lisensjakten på ulven i ytre Sogn og Sunnfjord i full gang.

– Vi har 23 personer med på jakten i dag, og i tillegg deltar to spesialtrente hunder fra Østlandet, sier jaktleder Stein Mortensbakke til BT onsdag morgen.

Kom fra Sverige

De begynner jakten i Hyllestad der siste observasjon av ulven ble gjort, men Mortensbakke gjør regning med at jegerne også krysser kommunegrensen mot Fjaler i løpet av dagen.

Lucky fikk navnet sitt av Mortensbakke etter gjentatte og forgjeves fellingsforsøk. Hannulven kom til området fra sørøst-Sverige på forsommeren 2018.

Jaktleder Stein Mortensbakke har ledet jakten på ulven de siste årene. Han sier jakten på ulven er krevende. Foto: Tor Høvik (Arkiv)

Smart og selvsikker

Med sporsnø i hele området håper jaktlaget at de snart skal få felt ulven.

– Men det er krevende. Ulven er smart, selvsikker og rask. Vi ser tydelig at han snur hvis han ser menneskespor, og han tråkker også mye i sporene til hjort, sier Mortensbakke.

Statens naturoppsyn har i 2020 dokumentert at en rekke sauer og lam er drept av ulven som forlot reviret nordvest for Stockholm og vandret i vesterled mot Sogn og Sunnfjord på vårparten for snart tre år siden.

Lucky ute i terrenget i Fjaler 17. mai i år. Mange sauebønder i Sogn og Sunnfjord har fått erstatning etter ulveangrep de siste årene. Foto: Odd Arild Dale /viltkamera

Klaget på jakten

Dyrerettighetsorganisasjonen Noah har tidligere klaget på ulvejakten i Hyllestad og nabokommunene.

Noah-leder Siri Martinsen mener politikken som fastslår at det ikke skal være rovdyr i Vestland fylke er grunnleggende feil.

– Disse dyrene hører hjemme i faunaen. Vi må være mer beskjedne i vår bruk av naturen slik at også rovdyrene får leve fritt og klare seg selv – uten innblanding fra politikere og oss andre, har hun tidligere uttalt til BT.

For 2020 blir det utbetalt erstatning på 345.000 kroner til 18 sauebønder etter ulveangrep i Sogn og Sunnfjord, viser tall BT har innhentet.